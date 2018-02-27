بيروت – “السياسة”:

إذا كانت زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نزار العلولا، إلى لبنان، تصدرت واجهة الاهتمام السياسي والإعلامي، إلا أنها بالتوازي استطاعت من خلال مروحة المشاورات الموسعة التي أجراها الضيف السعودي، أن تعيد الحرارة بقوة إلى خطوط العلاقات اللبنانية – السعودية، وتعيد أيضاً الأمور إلى سابق عهدها، في ضوء النتائج الإيجابية للزيارة.

وفي هذا الإطار، علمت “السياسة”، من مصادر موثوقة تسنّى لها الاطلاع على مضمون محادثات الموفد السعودي مع القيادات اللبنانية، أنه حمل معه رسالة سعودية واضحة، بأن بلاده تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، لكنها في المقابل تريد أن يحافظ لبنان من جهته على بقاء العلاقات نقية لا تشوبها شائبة، وألا يعود مصدر حملات على السعودية وقيادتها، أي أن تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها المطلوب في وقف حملات “حزب الله” وحلفائه على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات والكويت، لأن المملكة عندما تتحدث، فإنها تتحدث باسم هاتين الدولتين أيضاً، مشددةً على أن الموفد العلولا أبلغ القيادات اللبنانية أن بلاده مقتنعة بأهمية “تطبيع” العلاقات مع لبنان، في إطار تحصين الموقف العربي في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة الذي يريد إحكام القبضة الفارسية على لبنان، وهو ما لا يتناسب مع سياسة الرياض العربية، التي ترى أن لبنان لا يمكن أن يرتمي في الأحضان الإيرانية، وأن الجهود يجب أن تبذل لإخراجه من المحور الإيراني الذي يريد فرض مشيئته على اللبنانيين.

وأشارت المعلومات، إلى أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية المتوقعة في الساعات القليلة المقبلة، ستشهد إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية وسترسم معالمها الجديدة التي ستساهم في توطيدها وتعزيزها على مختلف المستويات، في ضوء توجه سعودي عبر عنه العلولا في بيروت، لمشاركة بلاده وبعض الدول الخليجية في مؤتمرات دعم لبنان في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان العلولا واصل لليوم الثاني على التوالي، أمس، جولاته على المسؤولين برفقة السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب، والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد البخاري، حيث زار رؤساء الحكومات السابقين، نجيب ميقاتي، تمام سلام، وفؤاد السنيورة.

وقد أكد الرئيس ميقاتي أن العلاقات بين لبنان والسعودية راسخة ومميزة، وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم، معتبراً أن زيارة العلولا طبيعية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

أما الرئيس سلام، فقال إنه من المؤكد أن للسعودية حلفاء أصدقاء ستدعمهم في الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أن دول الخليج ستشارك في مؤتمرات الدعم للبنان، والدليل زيارة الموفد السعودي ودعوة الحريري لزيارة المملكة.

وقد أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، من جنيف، أن السعودية هي الركن الأساسي في العلاقات العربية والدول الصديقة، معرباً عن تقديره للخطوة التي اتخذتها السعودية في تعزيز الترابط والتواصل وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال “هذا عهدنا بالمملكة وقيادتها الرائدة والحكيمة، ودورها الذي تقوم به في لبنان والمنطقة العربية بالمساعدة والاحتضان للقضايا العربية والإسلامية”، واصفاً زيارة الوفد السعودي إلى لبنان، بأنها تأكيد من قبل السعودية التي كانت وما زالت مع لبنان، وكل ما يُشاع عكس ذلك، هو لتعكير العلاقة الأخوية المتينة التي بنيت على أسس واضحة وشفافة ومبادئ الاحترام المتبادل والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.