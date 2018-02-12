زيباري: مستعدون لإعطاء كل الضمانات لمن يطلبها ولانرفض الملاحظات من أي طرف

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، عبد الباري زيباري، أن الإسراع في إعادة إعمار العراق يتطلب «تمويلا ضخما وسريعا» من المجتمع الدولي.

وقال زيباري في حديثه لوكالة «سبوتنيك» على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، أمس الاثنين: «كلما كان التمويل الدولي أكبر، كانت أسرع عملية إعادة الإعمار وعودة الاستقرار الأمني.. ومستعدون لإعطاء كل الضمانات اللازمة لكل من يطلبها، ولا نرفض الملاحظات من أي طرف كان».

وأوضح بأن هناك ثلاث مراحل للوصول إلى الهدف المنشود، أولها فرض الاستقرار الأمني، وتوحيد كل مكونات الشعب العراقي، والبدء بالإعمار من خلال تفعيل الاستثمار.

وحول المدة التي يحتاجها العراق لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، قال زيباري: «الموضوع سيأخذ سنوات لتحقيقه.. ونريد الإسراع في ذلك، لكن هذا يعتمد بالأساس على مدى تعاون الإقليم والأشقاء العرب.. فالهدف أكبر من طاقة العراق».

وفي حديثه حول المشاركة الروسية في مؤتمر إعادة إعمار العراق، قال زيباري، «روسيا الاتحادية دولة مشاركة في المؤتمر وهي جزء رئيسي وأساسي فيه، وحليف قوي من حلفاء الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي».

وحول حجم الأموال، أشار زيباري إلى أن مبلغ 100 مليار دولار، الذي جرى الحديث عنه من قبل المسؤولين العراقيين «رقم افتراضي .. والبدء بالإعمار يتحقق من خلال تفعيل الاستثمار.. وعرضنا فرصا استثمارية كبيرة، ولدينا جدول من البرامج أعدت من قبل هيئة الاستثمار، لتقديمها للمستثمرين».