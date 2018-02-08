زيت دوار الشمس ماله… وما عليه!

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

عندما يذكر زيت دوار الشمس يتبادر الى اذهاننا تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ولعل هذه الخاصية هي التي اكسبت هذا الزيت شهرته الحالية لكن لنستمع الى آراء الخبراء في مزايا وعيوب زيت دوار الشمس.

المزايا

1- انه من الدهون المتعددة غير المشبعة

اذا تأملنا تركيب زيت دوار الشمس سنجد انه يحتوي على دهون متعددة غير مشبعة وهي دهون تعمل على تخفيض مخاطر امراض القلب وذلك لانها تحل محل الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة بالفعل في الجسم.

وهذا من شانه تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم بشكل واضح ومؤكد كما ان الدهون المتعددة غير المشبعة هي المسوولة عن تقليل الليبوبروتين ومن ثم تتجلى فوائد هذا الزيت للقلب.

كما ان هذا الزيت اذا تناولناه مع زيت الزيتون ومع زيت الفول السوداني وهي زيوت احادية التشبع فان الفائدة تزيد لما فيه صحة الاوعية الدموية.

2- زيت لا طعم له

بمقارنة زيت دوار الشمسي بالزيوت الاخرى ستلحط الفارق بان هذا الزيت ليس له طعم منفر او غير مستساغ لانه خالي تماماً من الطعم لذلك فهو صالح للطهي وكذلك لتتبيل السلطات بشكل مقبول تماماً، كما انه لا يغير طعم اطباقك المفضلة بعكس الزيوت الاخرى التي قد لا يستساع طعمها اذا اضيفت لبعض الوصفات الغذائية.

3- سهولة الاستخدام

اذا قارنا هذا الزيت من حيث نقطة الاحتراق نجد انه يتميز بنقطة عالية جداً ولذلك يمكننا استخدامه دون قلق لارتفاع درجة الحرارة عند الطهي وهي ميزة تفصله عن زيوت اخرى كثيرة لها درجات احتراق منخفضة.

لذلك يصلح زيت دواء الشمس في القلب مقارنة بزيت الزيتون مثلا والذي تعتبر درجة احترافية منخفضة ولذلك نضعه على النار ونحن مطمنون تماماً وكذلك حين نحتفظ باطعمة تحوي على زيت دوار الشمس في الثلاجة لا نتوقع حدوث اي تلف او اضرار صحية خاصة اذا غيرنا درجة الحرارة بالزيادة او بالنقصان.

العيوب

1- افتقار لفيتامين A

لا يحتوي زيت دوار الشمس على اي من مضادات الاكسدة ولهذا السبب لا يستطيع حماية اجسامنا من الشوارد الحرة فيصبح من الصعب مقاومة مظاهر تقدم الجسم كما يضعف ذلك من قدرة الجهاز المناعي على درء الاخطار الصحية التي تواجهنا يومياً واذا ساتخدمنا زيت دوار الشمس بانتظام فلا نتوقع قوة وتعزيز اجهزتنا المناعية وذلك لغياب فيتامين E اللازم لتقوية مناعتنا.

و لكي نحصل على فيتامين E علينا ان نتناول الجوز والبندق وجوز ماكادهيا وذلك لتعويض افتقار زيت دوار الشمس ليتامين E الهام.

علينا ان نعرف معلومة غذائية مهمة للغاية وهي انه لا يوجد حل سحري لتناول صنف واحد من الاغذية لتحقيق الاغراض الصحية المختلفة وعلى رأسها تخفيض وزن الجسم الزائد وعليك ان تعرف جيداً مجموعة الاغذية التي تتضافر جهودها لتحقق لك الغايات الصحيحة المرجوة وتوفر لك الصحة والعافية والسلامة.