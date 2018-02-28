بدر الخرافي: التعاون المشترك مع غوغل سيساعدنا في توسيع نطاق محفظة خدماتنا الرقمية

قالت مجموعة زين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة غوغل لإطلاق منصة “واجهة برمجة التطبيقات” (API) خاصة بها، لتفتح المجال أمام خططها الاستراتيجية بتطوير المزيد من الشراكات الرقمية.

وأوضحت المجموعة أن مراسم الاحتفال بهذا التعاون المشترك جاءت خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC في برشلونة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وسيباستيان ماروت نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة غوغل كلاود، وهايرويوكي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة دوكومو ديجيتال.

وذكرت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها ستقوم بإطلاق منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) خاصة بها في السوق الكويتية والسعودية كمرحلة أولية تجريبية، على أن يتم توسعة نطاقها تدريجيا لتمتد إلى بقية أسواقها.

وكشفت المجموعة في بيان أمس، أنها ستتعاون مع فريق “Apigee” التابع لشركة غوغل كلاود باعتبارها مزود واجهة برمجة التطبيقات، وشركة ” FOO” الكيان الرائد إقليميا في مجال تزويد حلول التطبيقات الخليوية الذكية باعتبارها المطور، وشركة “Shift Technologies” المنفذ الرائد لمنصة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ”Apigee Edge”، وذلك بهدف اطلاق برنامج واجهة برمجة التطبيقات على مستوى المجموعة للربط بين شركاتها التابعة من خلال منصة تمكينية واحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر الخرافي، خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ” تقوم مجموعة زين بتنفيذ سلسلة من المبادرات التطورية على نماذج عملياتها، لتسريع خططها الستراتيجية للتحول إلى العالم الرقمي، ويبرز هذا التعاون الجديد مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل شركتي غوغل و دوكومو ديجيتال هذا التوجه الاستراتيجي”.

وأوضح الخرافي قائلا ” سيفتح لنا هذا التعاون المشترك آفاقا جديدة أمام عملياتنا وخططنا الاستراتيجية، في الوقت الذي نعكف فيه على دراسة فرص استثمارية جديدة، كما أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة الابتكار لدينا، والمساهمة في توليد إيرادات مستقبلية قائمة على أساس نماذج الأعمال”.

وتابع قائلا ” في ظل التطور التكنولوجي المتنامي في سوق الاتصالات، تأتي أهمية مشاريع التمكين الرقمي، وهذا الأمر يدفع بطموحنا نحو تحقيق وضمان تجربة عملاء فائقة الجودة، ونؤمن بأن تدشين واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا هو أمر سيساعدنا على مواصلة الدفع في اتجاه تقديم أفضل تجربة عملاء، وتوسيع نطاق محفظة خدماتنا الرقمية”.

ومن ناحيته قال سيباستيان ماروت نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة غوغل كلاود “إننا متحمسون إزاء كوننا جزءا من خطط زين الرقمية، فهناك فرص هائلة لشركات الاتصالات كي تقدم تجربة عملاء معززة، واستحداث منتجات جديدة من أجل خلق قيمة أفضل لقاعدة عملائها، ولذلك نحن نتطلع إلى أن ندعم مجموعة زين في التوجه نحو تبني المزيد من الخدمات المبتكرة”.

وبدروه قال هيرويوكي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة دوكومو ديجيتال “إن شراكتنا مع مجموعة زين هي شراكة ستراتيجية، فهي تبرز التركيز الذي توليه شركة دوكومو ديجيتال إزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف الدفع في اتجاه نمو قابل للتزايد لخدماتنا في مجال المدفوعات ومنصات المحتوى”.

وتابع قائلا ” نؤمن بأن هذه الخطوة هي واحدة من الشراكات الكثيرة المهمة التي نأمل أن نقيمها في أسواق المنطقة، إذ أنها تنسجم مع طموحنا الأساسي الساعي إلى مواصلة الدفع في اتجاه مزيد من الاشتمال المالي ليصل إلى 5 مليارات شخص على مستوى العالم مدفوعا بأكبر قدر ممكن من الثقة”.

وأضاف يوسف البرقاوي الرئيس التنفيذي لشركة شيفت تكنولوجيز ” إن الرؤية التي حددتها مجموعة زين لنفسها كمبتكر رقمي حقيقي في أرجاء منطقة الشرق الأوسط هي رؤية مثيرة للاهتمام جدا، ونحن فخورون جدا بكوننا الشريك الذي وقع عليه الاختيار كي يساعد زين في وضع أساسات منصتها الرقمية من خلال الاستفادة من القدرات الفائقة التي توفرها منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـشركة Apigee Edge، فلدى مجموعة زين فهم عميق لأهمية منظومات البيئات الرقمية ودورها في تمكين الاقتصادات الناشئة”.

وكان لافتا بشكل ملحوظ أن مجموعة زين قد دخلت في شراكة مع شركة “دوكومو ديجيتال” المزود العالمي لخدمات المدفوعات الالكترونية المتنقلة – وهي الذراع الأوروبي لشركة “NTT DOCOMO” اليابانية – بصفتها أول شريك لها لتقديم المحتوى الجديد من خلال استخدام منصة واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، وتوفر “دوكومو ديجيتال” منصة متقدمة لتمكين منظومة بيئة التجارة الالكترونية، وهي المنصة التي تشجع الاشتمال المالي للمواطنين على مستوى العالم، وبفضل هذه الشراكة، ستقوم “دوكومو ديجيتال” بتمكين زين بمحتوى خدمات القيمة المضافة الأكثر تقدما، وهو المحتوى المستضاف على منصة “Product Frameworks” الخاصة بها ومدعومة بمنصة وخدمة حلول إعلانية هي الأفضل في فئتها، وستكون شركتا زين العراق وزين السعودية هما أول شركتين تابعتين تقدمان خدمات ” دوكومو ديجيتال” الرقمية.

يشار إلى أن منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) تمنح فرصا للاعبين الرقميين الكبار ولمطوري البرامج الأفراد كي يصبحوا قادرين على أن يطلقوا خدمات تستهدف عملاء زين في غضون فترة زمنية أقل، وبفضل كون منصة التمكين الرقمي للمصادر المفتوحة في كل واحدة من الشركات التابعة للمجموعة، فإن زين ستكون قادرة على أن توفر لمزودي خدمات الإنترنت ولشركات تشغيل شبكات الاتصالات الأخرى ولعملائها أيضا المزيد من الخصائص والمميزات.