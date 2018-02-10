احتفلت زين بانطلاق موسم الأعياد الوطنية، وذلك ضمن شراكتها الاجتماعية للموسم الجديد من «سوق قوت» Qout Market المبادرة الشبابية الأكبر من نوعها في الكويت، وذلك في أجواء وطنية وتراثية جميلة يوم السبت الماضي في حديقة الشهيد – دائرة السلام بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية الشابة، حيث يهدف هذا الحدث المميز إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي وتشجيع استهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد.

وأوضحت زين أنها تواجدت بمشاركة مميزة في فعاليات «سوق قوت» من خلال جناحها الخاص، والذي نظّمت فيه العديد من الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الوطني، بالإضافة لتنظيم فقرات تراثية ووطنية جميلة تضمنت فرقة معيوف المجلّي الشعبية، مما أضفى جانباً وطنياً جميلاً على الحدث تزامناً مع انطلاق أعياد الكويت الوطنية في فبراير الجاري.

وأفادت الشركة أن شراكتها الرئيسية لـ «سوق قوت» تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة المشاريع الشبابية التي تشجعها بشكل متواصل لتحفّز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخصوصاً أن «سوق قوت» يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 15,000 زائر في الموسم الماضي.