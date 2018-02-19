«زين» تختتم رعايتها لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي

اختتمت زين رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018، وذلك خلال فعاليات بطولة كأس الأمم للخيل المصرية في مركز الجواد العربي – بيت العرب تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان امس أنها شاركت في تكريم الفائزين في بطولة كأس الأمم للخيل المصرية، وهي الفعالية الختامية للمهرجان، والتي شهدت حضور ممثل سمو أمير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ورئيس مجلس أمناء بيت العرب علاء الرومي ونخبة من ملّاك ومربّي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويت وخارجها إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل العربية ومحبّيها.

وأوضحت زين أنها رعت هذا المهرجان الدولي في إطار حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المبادرات والفعاليات المتعلقة بالتراث الكويتي والعربي وترسيخ الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي في المجتمع.