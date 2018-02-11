نظّمت زين، مؤخراً مُحاضرة حول تكنولوجيا الاتصالات والشبكات لوفد من طلبة وطالبات الكلّية الأسترالية في الكويت ACK، وذلك ضمن زيارة ميدانية شاركوا فيها إلى مقرها الرئيسي في الشويخ.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن هذه الزيارة أتت في إطار استراتيجيتها اتجاه الإسهام في تطوير العملية التعليمية، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير مهارات طلبة المدارس والجامعات في مختلف التخصصات، وخاصةً تلك المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمجالات التابعة لها.

وأفادت زين أنها انتهزت فرصة هذه الزيارة الميدانية لتُقدّم محاضرة تفصيلية عن التجربة الرائدة التي حققتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأنظمة الشبكات، مبينة أنها من وقت إلى آخر تقوم بتنظيم الزيارات الميدانية وعقد سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجال عملياتها رغبة منها في تحقيق مشاركة فاعلة بين كافة شرائح المجتمع الكويتي.

وأضافت الشركة أنها قامت من خلال تنظيم هذه المحاضرة بتعريف الطلبة والطالبات على آلية العمل في مختلف الإدارات والأقسام المسؤولة عن الجوانب التقنية والتكنولوجية في الشركة، مبينةً أنها كانت حريصة على زيادة أدوات التواصل والتفاعل مع الطلبة بالشكل الذي يوافق أعمارهم وتخصصاتهم العلمية.

وبينت زين أن وفد الطلبة قد استمعوا لشرح تفصيلي حول العديد من الجوانب التي تضمنت أنظمة الاتصالات والفوترة وحلول الشبكات وموقع زين الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والاتصالات التسويقية وغيرها، وذلك من موظفي الشركة من مختلف الإدارات الذين شاركوا خبراتهم مع الطلبة والطالبات، هذا بالإضافة لزيارة ميدانية لمركز البيانات في الشركة.