“زين”: رعاية مهرجان الجواد العربي لتعزيز الوحدة الوطنية

أعلنت شركة زين للاتصالات عن رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018، الذي اقيم بإدارة مركز الجواد العربي – بيت العرب تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال الشهر الجاري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل تكريم الفائزين في البطولة الدولية السابعة لجمال الخيل العربي وهي أولى بطولات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي.

وأوضحت أن رعايتها للمهرجان الدولي جاءت من منطلق حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية وترسيخ كل من الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.