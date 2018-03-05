زين عوض “بتتكلم عربي” في أبوظبي

أحيت الفنانة الاردنية زين عوض حفلا غنائيا في اليوم العائلي المفتوح بدعوة من مجلس العمل الفلسطيني في العاصمة الاماراتية ابوظبي، تنقلت خلالها بين مجموعة كبيرة من اهم اغنياتها الخاصة، واغنيات سمراء البادية الفنانة القديرة سميرة توفيق من بينها الاغنيات “عالعين موليتين”، “رف الحمام مغرب” و”بسك تيجي حارتنا”.

واستهلت زين برنامجها بموال “وين عارام الله” وتنقلت بين مجموعة من اغنياتها الخاصة التي يحفظها الجمهور، ثم عرجت الى اغنيات من التراث الفلسطيني، الى جانب القصائد والاغنيات الوطنية، ختمتها بالاغنية الوطنية التي طرحتها اخيرا بعنوان “صرخة عهد” وسط تفاعل الحاضرين.

وعزفت عوض وغنت الاغنيات الشهيرة “القدس العتيقة” و”زهرة المدائن”، واغنية “الارض بتتكلم عربي”، لتؤكد سعادتها بالحفل العائلي الجميل في مدينة ابوظبي، ومشاركتها الجمهور في سهرة دمجت مشاعر الفرح بالعاطفة الوطنية، وقالت “اشكر دعوة واهتمام مجلس العمل الفلسطيني في ابوظبي على استقبالهم الرائع، واشكر الجمهور على تفاعله مع الاغنيات التي قدمتها، وكنت سعيدة جدا بهم كما كانوا سعيدين بي، وبتواجدي بينهم”.

من جانب اخر، تستعد زين عوض لطرح مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة التي قامت باختيارها من الوان عربية متنوعة، وذلك بعد نجاح وانتشار اغنيتها المنفردة الاخيرة التي طرحتها منتصف شهر فبراير بعنوان “بشتاقلك” من كلمات الاعلامية ايمان العكور والحان زين نفسها، وتوزيع موسيقي ومكساج المايسترو خالد مصطفى.