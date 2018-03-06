* بدر الخرافي: شراكتنا ستركز على قطاع المشاريع والخدمات السحابية والمحتوى الرقمي

* بينغ: البنية التحتية الذكية تمنح الشركات قدرة تنافسية في الحلول الرقمية

وقعت مجموعة زين مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز لتوسيع نطاق التركيز على التحوّل الرقمي وتطوير المواهب، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة MWC في برشلونة.

وأوضحت «زين» أن مراسم توقيع الاتفاقية جاءت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وجو بينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، وهي ستؤسس لبناء فريق ابتكار مشترك بين الطرفين من أجل استكشاف فرص التعاون في مجالات التحوّل الرقمي، وتوحيد خبراتهما في سبيل تحقيق تقدم في مجال اختبار ونشر تقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى نشر وتطبيق حلول مرنة وجاذبة بهدف إثراء سوق مشروعات الأعمال كالمدن الذكية، والخدمات الرقمية.

وكشفت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن مذكرة التفاهم ستركز على عنصر الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، إذ ستتعاون مع شركة هواوي عن قرب من أجل تحقيق وتنفيذ خطة لتطوير الشباب الموهوبين وإدماجهم في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي يشكل مجال تركيز رئيسي في الوقت الذي تواصل التقنيات الجديدة فيه نموها وانتشارها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي في تعليقه على الاتفاقية « إن هدفنا دائما في مجموعة زين هو ضمان استمتاع عملائنا بتجربة اتصالات عالمية الطراز، والاستفادة من المنتجات والحلول الأكثر تطورا في تكنولوجيا المعلومات».

وأضاف الخرافي «ستساعدنا شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي في تعزيز إمكاناتنا في المجتمع الرقمي، كما أنها ستعزز من أوجه التعاون في مجالات الابتكار، بالإضافة إلى أنها ستحفز من جهودنا في أن نصبح شركة رائدة في مجال الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، وأن نكون مؤسسة تفي بوعودها في تعزيز أساليب الحياة المبتكرة لقاعدة العملاء من الأفراد والمؤسسات».

وأوضح الخرافي «سيركز هذا التعاون بين الطرفين على استغلال الفرص الهائلة في قطاع المشاريع، والخدمات السحابية، وفرص المحتوى الرقمي، والتي تمثل المجالات الرئيسية للنمو أمام خططنا وعملياتنا».

ومن ناحيته قال جو بينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي « نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة زين، فمن الضروري جدا للأشخاص وللمؤسسات أن تتاح لهم امكانية الوصول إلى بنية اتصالات تحتية ذكية وسلسة، وذلك من أجل أن يبقوا قادرين على التنافس في عالم يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية».

وأضاف بينغ قائلا « نأمل من خلال هذه الشراكة مع مجموعة زين، أن نتمكن من تزويد منطقة الشرق الأوسط بالبنية التحتية الأكثر ابتكارا من الناحية التكنولوجية، فضلا عن تطوير أطقم المهارات الرقمية لدى قادة المنطقة في المستقبل».