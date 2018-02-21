ساترفيلد يعود من إسرائيل بطرح جديد ولبنان مرتاب من الوساطة الأميركية

بيروت – “السياسة”:

بالرغم من التكتم الذي ساد اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بالموفد الأميركي دايفيد ساترفيلد، أمس، بعد عودة الأخير من إسرائيل، إلا أن المعلومات التي رشحت عن الاجتماع، وفق ما علمت “السياسة”، لم تحمل جديداً نوعياً يمكن أن يساهم في حل الأزمة بين لبنان وإسرائيل بشأن البلوك النفطي رقم 9، في وقت ذكر أن ساترفيلد عاد من إسرائيل بطرح جديد لم يفصح عنه، سيكون محور بحث بين القيادات اللبنانية، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيروت، اليوم، من أرمينيا.

وقد أشارت المعلومات، إلى أن لبنان مرتاب من الوساطة الأميركية في الملف النفطي، باعتبار أنها تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية إلى حد كبير، خاصة من خلال التركيز على اقتراح المبعوث الأميركي هوف في حل الأزمة النفطية، وهو ما أكد لبنان رفضه التام لهذا الاقتراح.

وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، أنه منفتح على النقاش في ملف النفط، لكن هناك موقف حازم لجهة الدفاع عن موارد لبنان النفطية والغازية.

ونقل النواب عن بري أن المعادلة التي تتبعها إسرائيل، إن ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم، وهذه المعادلة لن تستقيم ولن تأخذ مجراها، مشدداً على أن الموقف اللبناني موحد ولدى لبنان خرائط تدلل على حقه في الطروحات التي يطرحها.

ولفت بري، كما نقل عنه النائب علي بزي، أن “الموازنة تدخل في إطار أمن المجتمع وإذا لم تصل إلى المجلس النيابي قبل 5 مارس المقبل، فهناك احتمال تطيير مؤتمرات الدعم التي ستتأثر حكماً بذلك”، مشدداً على الابتعاد عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

أمنياً، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف أحد المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، في سراي طرابلس، المدعو (سعود م.)، سوري الجنسية، والذي كان يتنقل مستخدماً هوية شقيقه محمد، حيث اعترف أنه كان مسؤولاً عن جباية الأموال لصالح تنظيم “داعش” في منطقة البوكمال السورية.