ساحات حماة تتحول لأسواق لبيع مسروقات شبيحة الأسد

امتلأت ساحات مدينة حماة بالمسروقات «التعفيش» من مناطق ريف حماة الشرقي، التي قامت ميليشيات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بسرقتها أثناء تقدمها وسيطرتها مؤخراً على نحو 40 قرية، وفرار أهلها من منازلهم هرباً من بطش النظام وميليشياته.

وأكد ناشطون في مدينة حماة، أن أمكنة وساحات عدة في المدينة، تحولت إلى أسواق لبيع المسروقات من أثاث منازل وأدوات كهربائية ومنزلية، التي قام بسرقتها شبيحة النظام عقب سيطرتهم على مناطق ريف حماة الشرقي.

وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توثق مشهد الساحات وانتشار البضائع المسروقة.

وشوهدت أرتال من سيارات الشبيحة قادمة من ريف حماة الشرقي، تحوي كميات كبيرة من المسروقات، توجه قسم منها باتجاه المناطق الموالية للنظام غرب حماة، وأخرى توقفت في المدينة وجرى عرضها على الناس بهدف بيعها.