سارة الصباح: الكويت مركزا للخيل العربية

انطلقت امس الاول فعاليات بطولة كأس الأمم للخيل المصرية بنسختها الثالثة ضمن فعاليات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي، بمشاركة 172 من الخيل، حيث قدمت عروضها على ميدان مركز الجواد العربي ” بيت العرب”، لتقييمها من قبل لجنة تحكيم معتمدة دوليا، وذلك بحضور عدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية المحليين والدوليين، وتحت رعاية سمو الأمير.

وبهذه المناسبة توجهت المشرف العام على مركز الجواد العربي ” بيت العرب” المربط الرسمي لدولة الكويت والجهة المنظمة للمهرجان الشيخة سارة الفهد الصباح بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على رعايته الكريمة للمهرجان ومركز الجواد، مشيرة الى أن السنوات الماضية شهدت تطوراً في الشرق الأوسط والشرق الأدنى ليس فقط على صعيد تربية الجواد العربي الأصيل وانما أيضاً شمل التركيز الخيل العربية ذات خطوط الدماء المصرية والتي تطور انتاجها بشكل كبير في دولة الكويت بفضل مركز الجواد العربي الذي يقوم بادارة برنامج لتناسل الخيل العربية التي تنحدر من أصول ترجع في جذورها الى شبه الجزيرة العربية، وأدى تعاون بيت العرب مع المربين الى تصدر الكويت لتكون مركزاً للخيل العربية ذات الدماء المصرية.

وتابعت لافتة الى إنه منذ عام 2010 أقيمت البطولات الوطنية والدولية للخيل المصرية في الكويت محققة نجاحاً باهراً، حيث يحضرها مربو ومحبو الخيل العربية المصرية وخبراء جمال الخيل من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالتنظيم الراقي للعروض وبحسن ضيافة الشعب الكويتي المميزة.

وأردفت انه في عام 2015 ناقش مجلس أمناء بيت العربي فكرة تنظيم كأس الأمم للخيل العربية ذات الدماء المصرية في الكويت بحيث يكون مسؤولاً عن التنظيم مركز الجواد العربي بالتعاون مع لجنة كأس الأمم ( آخن) ولاقت الفكرة استحساناً وقبولاً، وبناء عليه تم ابرام اتفاقية وقعها الطرفان، وأقيمت أول بطولة لكأس الأمم للخيل العربية ذات الدماء المصرية في عام 2016 على ميدان بيت العرب برعاية أميرية سامية.

واختتمت الشيخة سارة متمنية أن تنال فعاليات بطولة كأس الأمم للخيل المصرية بنسختها الثالثة استحسان المشاركين من داخل الكويت وخارجها.

بدوره قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي علاء الرومي ان فعاليات بطولة كاس الأمم للخيل المصرية بنسختها الثالثة انطلقت وسط حضور لافت لملاك ومربي الخيل من داخل الكويت وخارجها، مؤكداً على تميز الخيل المنتجة محلياً والتي تؤكد على ريادة الكويت عالمياً في انتاج أفضل انواع الخيل المصرية.