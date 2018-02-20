سارة الفهد تُشيد بنجاح مهرجان الجواد العربي

اعربت المشرف العام على مركز الجواد العربي «بيت العرب» الشيخة سارة الفهد عن سعادتها بنجاح أعمال مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018، الذي اقيم برعاية سامية واختتم ببطولة كأس الأمم للخيل المصرية بمشاركة واسعة.

وتوجهت الشيخة سارة بالشكر الى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس مجلس الأمناء علاء الرومي الذي بذل جهداً كبيراً ليتكلل المهرجان بالنجاح، كما توجهت بالشكر لمدير البطولة عبدالله البريهي، ولجنة الحكام، وجميع العاملين والمنظمين.

وأضافت أن عماد المهرجان هو مربو الخيل وملاكها الذين بذلوا الكثير من المال والجهد ليتزين المهرجان بجمال خيلهم.

بدوره ثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان علاء الرومي جهود وانجازات المربين وملاك الخيل المشاركين في المهرجان لافتاً الى انهم سر نجاحه فما بذلوه من جهود ساهمت في ارتفاع مستوى رياضة جمال الخيل العربية في الكويت من جهة وعززت قدرة المربي الكويتي على المنافسة في كبرى البطولات العالمية من جهة أخرى وهو ما يتوافق مع أهم أهداف مركز الجواد العربي «بيت العرب» المتمثلة في حفظ السلالات النادرة من الخيل العربية وتطوير انتاجها.