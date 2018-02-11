ساري:لا أعد جماهير نابولي بلقب الكاليشيو

اعترف مدرب فريق نابولي، ماوريسيو سارّي، بأن فريقه سيعاني في المرحلة القادمة بسبب قلة الخيارات المتواجدة لديه بسبب الإصابات وغيابات بعض اللاعبين، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن البارتينوبي سينافس على لقب الدوري الإيطالي بقوة.

ونجح نابولي في الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي مساء اول من امس، بالفوز على لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليظل في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه يوفنتوس.

وقال ساري في البداية عن آمال الجماهير في الفوز ببطولة الدوري الإيطالي «إذا طلبت مني شيكا بمبلغ 5 ملايين فلن أستطيع أن أعطيك أياه لأنني لا أملك هذا المبلغ، واللقب نفس الشيء، لا أملكه لأعطيه لأحد، لكني أضمن للجماهير فقط أن أعطيهم قلبي وروحي، لا أعرف إذا ما كان ذلك سيكون كافيًا، سأفعل كل شيء لأجلهم».

وعن حالة مارك هامسيك قائد خط وسط الفريق والذي خرج مع بداية الشوط الثاني قال «كانت لديه مشكلات في الظهر ولذلك قررت أن أستبدله لكي لا نتحمل مخاطر أكبر».

وعن المباراة المقبلة لنابولي في الدوري الأوروبي قال «ألبيول لا يمكنه أن يلعب الآن مباراتين على التوالي، سأدفع به إما في مباراة لايبزيج يوم الخميس ليست لدينا الكثير من الخيارات، سوف نفتقد كذلك ميرتنز ومشاش بسبب الإيقاف، دعونا نرى ما الذي يمكننا فعله».