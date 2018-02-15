مشعل الأحمد: الاستضافة ترسخ مكانة الجهود الإنسانية ودور الكويت الريادي

المبارك: مساعي الأمير حشدت دول العالم للمساهمة في إعمار العراق

الكويت-كونا: تلقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي بمناسبة نجاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد على أرض الكويت.

وقال سمو الشيخ سالم العلي: إذ نعرب لسموكم عن تقديرنا للدور البارز والمتميز الذي قمتم به مما ساهم في إبراز فعاليات المؤتمر بصورة تليق وتتناسب بمكانة بلدنا العزيز.

داعين المولى جلت قدرته لسموكم بدوام الصحة والعافية ولوطننا الغالي مزيدا من الأمن والاستقرار.

كما تلقى سمو الأمير رسالة تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قال فيها: نفخر ونعتز بمبادرةالكويت بانعقاد هذا المؤتمر واستضافته والتي ترسخ مكانة الجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت قيادة وحكومة وشعبا وتؤكد دورها الريادي في العمل الإنساني فيما يتعلق بالاشقاء والأصدقاء على حد سواء وذلك بقيادة سموكم الحكيمة قائدا للعمل الإنساني على مستوى العالم أجمع فإننا لنهنئ سموكم وأنفسنا بالصورة المشرفة التي ظهر بها أبناء الكويت المخلصون العسكريون منهم والمدنيون المشاركون في فعاليات المؤتمر فخورين بما تميزوا به من حسن تنظيم وتعاون وثيق مما عكس صورة الكويت الحضارية بين ضيوفها الكرام.

ودعا الشيخ مشعل الأحمد أن تظل الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام في ظل قيادة سموكم الحكيمة بمؤازرة سمو ولي العهد الأمين.

وتلقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة نجاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي استضافته الكويت.

واعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن بالغ الاعتزاز لجهود ومساعي سمو الأمير الانسانية وحشد دول العالم للمساهمة في اعمار العراق والتي حظيت بترحيب وتجاوب عالمي كبير بما يعكس التقدير الدولي الرفيع لسموكم ولمكانة الكويت العالية.

وقال: ان حرص الكويت على استضافة المؤتمر يجسد رسالتها السامية في التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة واغاثة المحتاجين في المناطق المنكوبة حول العالم ويؤكد انها كانت وما زالت نبراسا مضيئا للعمل الخيري والانساني.

واختتم رسالة التهنئة: نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وان يوفقكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لمواصلة جهودكم المباركة في تعزيز التعاون في الوطن العربي واستكمال مسيرة الخير والنماء والتقدم لوطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.

وبعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره للمشاعر الطيبة والتهاني الصادقة بنجاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق مشيدا سموه بما أسفر عنه هذا المؤتمر المهم من نتائج ايجابية بناءة ستسهم دون شك في عملية إعادة إعمار العراق ومؤكدا سموه أن التفاعل الدولي الكبير على مختلف المستويات الرسمية والشعبية مع هذا المؤتمر الذي احتضنته الكويت انما يجسد المكانة المرموقة والمقدرة دوليا للوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد مما ينشده من رقي ونمو وازدهار.

