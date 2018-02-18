كتب – مفرح حجاب:

اعلن المنتج عامر صباح عن عرض مسلسل “سامحني خطيت” عبر قنوات “mbc” نهاية شهر فبراير الجاري بعد الانتهاء من تصويره منذ عام تقريبا، وبرغم انه لم يبرر اسباب عدم عرض هذ المسلسل على الشاشة حتى الان الا ان المتابع لصناعة وتسويق الدراما يجد ان الفترة الماضية كانت الفضائيات تعاني من الشح الاعلاني فضلا عن تأثر المزاج العربي بشكل عام نتيجة الاحداث السياسية، لكن من الواضح ان الامور تغيرت الى الافضل والدليل هذا الكم الكبير من الاعمال الدرامية التي يتم تصويرها في الكويت خلال هذه الفترة.

“سامحني خطيت” من تأليف سحاب واخراج عيسى ذياب في تجربته الاخراجية الاولى وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية تتقدمهم الفنانة شجون، بالاضافة الى جاسم النبهان، عبدالله بوشهري، ريم ارحمة، حسين المنصور، سلمى سالم، مشاري البلام، محمود البلوشي، مي عبدالله، غرور، جواهر وعدد آخر من النجوم الشباب، والمسلسل من انتاج “صباح بكتشرز” ومنتج منفذ جمال الدين مصطفى “سبكتروم ميديا”.

الفنان القدير جاسم النبهان اكد على ان هذا المسلسل يركز على صراع الخير والشر ومجموعة من القيم، لكنه في الوقت نفسه يبرز كيف يكون حال الانسان عندما يطغى الخير على تصرفاته وسلوكه بدون حسابات الربح والخسارة، وكيف يكون متسامحاً مع ذاته ويعيش حياة هادئة، متمينا ان يحظى العمل بقبول الجمهور.

واعتبرت الفنانة شجون الهاجري ان مسلسل “سامحني خطيت” يعد اضافة وتحدياً جديداً لها، وقالت اجسد شخصية “ميسم” الضريرة ومن اجل مزيد من الحلول الفنية خضعت الى دروس متخصصة من قبل فريق اختصاصي لطبيعة حركة واسلوب اداء شخصية الانسانة الضريرة التي يمثل تجسيدها حالة من التحدي والاكتشاف في الوقت نفسه، واضافت: لا يمكن وصف سعادتي بهذه الشخصية، والعمل اعتبره بمثابة النقلة الجديدة في مشواري.

واوضحت شجون ان المسلسل يتصدى لقضية انسانية لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تكافح لاخذ حقها المشروع من اخيها لابيها، تقدم لخطبتها رجل بسيط فاحبته وارادت الزواج منه، لكن والدها رفض تزويجها له لاختلاف الطبقات الاجتماعية والمادية بين الاثنين، لكنها اصرت عليه فوافق راضخا، بيد انه قاطعها بعد زواجها، مشيرة الى انه خيرها بينه وبين شريك حياتها وهو ما اعتبرته امرا غير مفهوم ومبهماً.

من جانبه قال الفنان عبدالله بوشهري: اقدم شخصية “بدر” شقيق شجون وهي شخصية مركبة تتحرك في مجموعة من المستويات، من بينها ممارسة الاختلاس من صفقات ومناقصات يتم انجازها في شركة والده “صالح “، واترك البقية عند عرض العمل. اما الفنانة ريم ارحمة فتشير الى دورها قائلة: اجسد دور “راوية” زوجة “بدر” التي تكيد لشقيقة زوجها المكائد والمؤامرات من كل حدب وصوب، موضحة انها تقدم شخصية ثرية بالمواقف الصعبة.

من جانبه اشاد المخرج الشاب عيسى ذياب بمبادرة “صباح بكشترز” ممثلة في المنتج عامر صباح و”سبكتروم ميديا” جمال الدين مصطفى على ثقتهم الكبيرة في منحه فرصة التصدي لاولى تجاربه الاخراجية بعد مشوار من العمل كمساعد لعدد من المخرجين، وقال سعادتي اكبر بروح الفريق والاسرة الواحدة وهو ما ساهم في تحقيق كم من الانجازات، لافتا الى انه يسعى لتحقيق حالة من الحضور تعبر عن نبض جيل ومرحلة فنية جديدة شكلا ومضمونا.

اما المنتج عامر الصباح فاعتبر المسلسل تجربة درامية خليجية عالية المستوى تجمع اجيال الحرفة الفنية، واجمل هدية يقدمها لجمهور الدراما الخليجية، لانها تجمع عدداً بارزاً من اجيال الدراما الخليجية، لا سيما انه سيعرض على قناة “MBC” نهاية فبراير الجاري، مشيرا الى ان “سامحني خطيت” يمثل رهاناً متجددا على جيل الشباب، وايضا تقديم مخرج شاب هو الفنان عيسى ذياب، الذي نعول عليه الكثير من اجل رفد الساحة الفنية الكويتية والخليجية على حد سواء.