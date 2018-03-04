“سامحني خطيت”… شجون تحصد الاعجاب بدور الكفيفة

استطاعت الفنانة الشابة شجون الهاجري ان تلفت الانظار بادائها المتقن لدور الكفيفة في مسلسل “سامحني خطيت” الذي بدأ عرضه منذ اسبوع كما تصدرت “الترند” في الخليج خصوصا في الكويت والسعودية.

وانتشرت صور شجون بدور “ميسم” الكفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما صورتها بعد ولادة ابنتها، حيث بدت شاحبة كأنها خرجت بالفعل من غرفة الولادة، وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الممثلات ان يتعلمن من شجون كيف يظهرون من دون ماكياج حتى يستطعن اقناع الجمهور.

ورغم براعة شجون، الا ان البعض انتقد بعض المشاهد، منها كيف تركض وهي كفيفة وكيف تضع طلاء الاظافر. لكن محمد سعد الكفيف، والناشط عبر مواقع التواصل والذي تولى تدريب شجون على دور الكفيفة وكيف تمسك العصا، رد على هذه الانتقادات عبر حسابه في “سناب شات”، مؤكدا انه اشرف بنفسه على السيناريو ودرب شجون على كيفية تقديم هذا الدور.

وقال انه بامكان الكفيف ان يركض بسهولة طالما انه معتاد على المكان، ولم يحصل اي تغيير في الاثاث او الديكور، خصوصا اذا كان منزله، وعرض مقطع فيديو للمتابعين وهو يركض في شقته بكل سهولة.. واضاف: “سامحني خطيت” هو الاول الذي يقدم صورة الكفيف بشكل طبيعي، وليس بالسطحية التي قدمتها مسلسلات سابقة كانت تنتقص من المكفوفين، بحجة انها واقعية وهي بعيدة كل البعد عن الواقعية، وفق قوله. وكانت شجون قبل بدء تصوير العمل خضعت لجلسات عدة مع محمد سعد، ليدربها على اداء الدور وكيف تستخدم العصا, وقدم لها عصا خاصة كهدية.