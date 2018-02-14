القاهرة – وكالات: تبرأ رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، من تصريحات رئيس جهاز المحاسبات السابق، الذي كان قد اختاره ضمن فريقه الرئاسي، عندما أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في يناير الماضي هشام جنينة.

وقال سمير نجل عنان، إن والده فوجئ مما أثير من إدعاءات على لسان جنينة، مشيرًا إلى أنه كان في حالة انزعاج وانفعال من ذلك، موضحا أنه تقدم ببلاغ للمدعي العسكري ضد جنينة، بسبب التصريحات التي أدلى بها.

واعتبر، إن تصريحات جنينة بشأن أن والده لديه وثائق تهدد الأمن القومي المصري لا تجوز في حق أكبر مؤسسة عسكرية، موضحًا أن هذه التصريحات لا تتعلق بالنادي الأهلي أو الزمالك، بل متعلقة بمؤسسة كبيرة.

وأضاف أن هناك مخطط «إخواني» منذ عام 2012 يريد هدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تصريحات جنينة تخدم تنظيمات ضد الدولة، لافتًا إلى أن كل شخص مسؤول عن تصريحاته، محذرًا من نسب أي تصريحات لوالده.

من جانبها، أمرت النيابة العسكرية بحبس جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه، على خلفية تصريحاته باحتفاظ عنان، بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده.

بدورهما، تقدم المحاميان سمير صبري وطارق محمود، بثلاثة بلاغات منفصلة ضد جنينة، للنائب العام والمدعي العام العسكري، يتهمانه بالإضرار بأمن الدولة وتهديد استقرار البلاد وأمنه.

إلى ذلك، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 139 من مقار البعثات الديبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة، والمتمثلة في مقار السفارات والقنصليات، لتصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في الخارج خلال أيام 16 و 17 و 18 مارس المقبل.

ميدانيا، أعلن الجيش المصري أمس، القضاء على 15 مسلحا إرهابيا، خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات، وذلك في اطار العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018».

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان، أن القوات الجوية دمرت 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في ايواء العناصر الارهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة.

ولفت الى انه اعتقال 153 بينهم مقاتلين أجانب ، فضلا عن تدمير مخبأين تحت الأرض عثر بداخلهما على نحو 1500 كيلوغرام من مواد شديدة الانفجار و56 مفجرا و13 دائرة كهربية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وأوضح أن القوات دمرت 181 وكرا ومخزنا جبليا عثر بداخلها على كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير.

واوضح قيام القوات البحرية على امتداد السواحل بتفتيش السفن والعائمات المشتبه بها، مع قطع خطوط الامداد والاخلاء للعناصر الارهابية، بالتزامن مع قيام وحدات خاصة بالبحرية بتنفيذ أعمال مداهمات وتفتيش البؤر الارهابية بالمناطق الساحلية.

ولفت الى استمرار مجموعات قتالية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم كمائن ودوريات امنية على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات البلاد، حيث تمكنت من اصابة أحد العناصر الارهابية الشديدة الخطورة واعتقال خمسة آخرين.

من جانبه، أشاد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، بالنجاحات المشرفة التي يحققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، ضمن العملية.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المخططة لمكافحة الإرهاب الأسود، والقضاء على عناصره الآثمة، وتقويض قدرته على التحرك والتهديد، وتطهير الوطن من البؤر الإرهابية.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات السويس، بالسجن من ثلاث سنوات إلى المؤبد بحق 37 شخصًا، أدينوا بأحداث عنف عام 2015 بمحافظة السويس.

من جانبها، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 13 من مشجعي نادي الزمالك الرياضي «الوايت نايتس» 15 يوما، إثر اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.