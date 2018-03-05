كتب- جمال بخيت:

تاريخ حافل بالانجازات بدأت جماعة انعكاس الفنية للفنون والثقافة التي اعلن عن تأسيسها النحات الكبير الفنان سامي محمد صاحب التجربة الفنية الثرية واحد علامات الفن التشكيلي خاصة في مجال النحت خليجياً وعربياً واقليمياً وتتكون الجماعة الفنية من ابراهيم العطية وثريا البقصمي وجابر احمد وجميلة جوهر وسعد حمدان وسوزان بشناق وشيخة سنان وعبدالوهاب العوضي وعلي العوضي ومحمد صرخوه.

تشكل المجموعة الفنية علامات التشكيل والنحت وفن الكاريكاتير وابداعات فن الخزف ولكن ظهورها في هذا التوقيت يأتي للبحث عن ملامح وصياغات جديدة تجمع بين التراث والحداثة وطبيعة العصر الراهن عبر هذه التجارب الجديدة والمختلفة اضافة الى البحث عن الشخصية الفنية الكويتية كهوية واضحة.

الفنان التشكيلي النحات سامي محمد دعا إلى تشكيل جماعة (انعكاس للفن والثقافة) باعتبارها جماعة إنسانية فنية ثقافية تتماشى رسالتها وتنسجم مع رسالة قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وذكر الفنان سامي محمد ان المتابع لرسالته في الفن التي تزيد على 40 عاما يجدها تتركز على الإنسان في العالم كله مشيرا إلى أن المعرض الأول لجماعة (انعكاس للفن والثقافة) سينظم في الثالث من مارس الجاري في قاعة بوشهري للفنون بمنطقة السالمية. وبين ان اختيار اسم (انعكاس) جاء ليعكس الواقع الاجتماعي العالمي والذي يتم التعبير عنه من خلال فن إنساني إبداعي عالمي حضاري يلامس الإنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته وعرقه. وقال ان فكرة إنشاء تلك الجماعة لم تكن وليدة اللحظة بل فكرة راودته منذ زمن طويل حيث بدايتها من (ملتقى الثلاثاء) بعد تحرير الكويت من العدوان الصدامي والذي جمع فنانين ومثقفين كان دأبهم وديدنهم هو الفن الإنساني الخالص المحب للانسانية جمعاء. وأردف قائلا انه تم بعدها تأسيس مجموعة تحت اسم (سامي محمد) عام 2007 جمعت فنانين ومثقفين وأقامت معارض فنية وفعاليات اجتماعية وملتقيات وندوات. وأشار إلى أن مثل هذه الجماعة كانت موجودة سابقا في مصر الشقيقة وهي (جمعية محبي الفنون الجميلة) والتي أخذت على عاتقها (الجانب الإنساني العربي) وضمت آنذاك أسماء كبيرة من مثل توفيق الحكيم ولطفي السيد وبشر فارس وعزيز أباظة ويحي حقي وغيرهم. وذكر ان ما يميز جماعة (انعكاس للفن والثقافة) هو أنها ستضم فنانين من مختلف اتجاهات التعبير الفني عن الذات والذين يتبعون أساليب تجمع بين التراث والحداثة. وتساءل عما اذا كان يمكن إيجاد شخصية كويتية تحمل هوية واضحة في إطار الثقافة العربية قائلا ان هذا السؤال يشكل عنصر تأسيس الجماعة التي تضم أسماء فنية ثقافية قدمت للانسانية الشيء الكثير.

في تاريخ الفن كان هناك دائماً جماعات تشكيلية تظهر بين الحين والآخر في كثير من بلدان العالم أقتصر بعضها فقط على عدد من الفنانين التشكيلين و جماعات آخرى ضمت مفكرين وأدباء وشعراء إلى جانب التشكيلين العصب الأساسي، وقد لعبت هذه الجماعات أدواراً مهمة ملموسة، أفرزت تيارات فنية جديدة أُسست لأبنثاق مدارس وتوجهات وتيارات تشكيلية على مشهد الواقع التشكيلي العالمي.

نذكر من هذه الجماعات، عام 1924 تشكيل السيريالية من بريتون المُنظر والمفكر والفنانين دي شيركو، وماكس ارنست، وميرو، وسلفادور دالي، وماسون، ومان راي، وجوركي، ودوشامب وهم من مختلف الجنسيات الذين التفوا حول كوامن اللا شعور والخيال وابتكار الرموز التي تحمل مضامين فكرية وانفعالية، وأقاموا معرضهم الأول عام 1925 وقد استمرت هذه الجماعة 15 سنة متتالية. وجماعة آخري مثل جماعة كوبرا 1948 – 1950 التي اشتق اسمها من الحروف الأولي لبدان الفنانين المشاركين بها – كوبنهاجن و بروكسل وامستردام. وجماعة المصوريين المستقلين عام 1910 وجماعة الجسر وجماعة الباو هاوس.

كما ظهر في تاريخ الفن التشكيلي العربي الكثير من الجماعات مثل الذين استلهموا حركة الحروف العربية وأشكالها مرتكزين في بحوثهم التشكلية بحثا عن شخصية وطنية وقومية في الفن.

في مصر كانت الجمعية المصرية للفنون الجميلة شارك فيها محمود مختار وراغب عياد ومحمد ناجي ومحمود سعيد وأحمد صبري ومحمد حسن ويوسف كامل، وانبثق منها جماعة الخيال في بدايات عشرينا القرن الماضي واستمرت حتى عام 1930 شارك فيها من الجمعية المصرية للفنون الجميلة نفس الفنانين السابقين اضافة إلى فنانين أجانب أمثال بيبي مارتان وهاردي ثم أسس الفنان والناقد صدقي الجباخنجي عام 1933 المجمع المصري للفنون الجميلة، ثم جاءت جماعة الفن والحرية السيريالية 1939 التي انضمت إلى الحركة السيريالية العالمية. وفي عام 1945 تأسست جماعة الأتيلية للفنانين والكُتاب في الإسكندرية ثم في القاهرة عام 1953 وكلاهما اسسهما الفنان محمد ناجي.

وفي السودان جماعة البعد الواحد كما عرفت باقي الدول العربية الأخرى مثل هذه الجماعات التي تنادي بها فنانين بغية النهوض بحركات الفن التشكيلي في بلدانهم.

وفي الكويت لم يختلف الحال عن تلك الدول التي سبقتها في تأسيس مثل هذه الجماعات، مثل جماعة الرسم بمدرسة المباركية 1953 وانتقالها إلى ثانوية الشويخ التي أسسها الأستاذ معجب الدوسري وضمت الطلبه عيسى بوشهري واحمد النفيسي وعدنان المولى وعبدالله تقى وعيسى البدر وغيرهم وظهر الدور البارز لهذه الجماعة في المعارض السنوية من 53 – 1955.

واستمراراً لدور المعارف التي أخذت على عاتيقها رعايتها لتلك البراعم الفنية الناشئة بداية بمدرسة قتيبة (كمرسم حر) ثم انتقل بعد ذلك إلى رعاية الإعلام حيث يمكن ان نطلق عليه تجاوزا جماعة المرسم الحر بعد ان قصرت على تلك المواهب الفنية : عيسى صقر، عبدالله القصار، ايوب حسين، جواد بوشهري، سامي محمد، خزعل عوض، خليفة القطان، جاسم بوحمد، مساعد فهد، صبيحة بشارة، عبدالحميد اسماعيل، عبدالله سالم وسعاد العيسى.

ثم توالت الجماعات – جماعة أصدقاء الفن، جماعة الستة، جماعة رزاز، وجماعة الأصالة والإبداع الفني لأربع سيدات وهم سميرة اليعقوب،وفوزية العيسى، ومي النوري، وليلي المسلم، وقد توقفت تلك الجماعات.

اليوم تنبثق جماعة فنية جديدة ( انعكاس للفنون والثقافة ) تنادي بها الفنان سامي محمد ضمن ذلك الأطار والتف حوله كوكبة من الفنانين، جماعة وان اختلفت المفردات في ما بينهم لخوض تجربة فعالة ضمن اطار بحث للتقنية، البناء، اللون، الحركة، الصياغة، المساحات، التكوين العام للتشكيل بشكل معاصر تقود إلى بحث جاد في الفن والي كشف اسرار المعرفة في العملية الإبداعية.

جماعة تستنهض الوعي بالحياة المعاصرة ومجتمع بصرياً وجمالياً. وفي أول تعريف لهم. والكشف عن مكنون ذاتهم، يبدع كل منهم بوسائلة التشكيلية المبتكرة وتطبيقا لصياغاتهم الجمالية والتقنية لفكرتهم ورؤيتهم الشخصية.. في شكل معرضاً يجمع عطائهم وطاقاتهم الواعدة…

ولربما يلقى على عاتق هذه الجماعة البحث عن ملامح وصياغات اسلوبية تجمع بين التراث والحداثة وطبيعة العصر الراهن عبر تجارب ونزاعات تقنية مختلفة وأيضاً البحث عن الشخصية الفنية الكويتية كهوية واضحة ما أمكن ذلك.