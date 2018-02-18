سان جرمان يثأر من ستراسبورغ بخماسية

باريس-أ ف ب: نفض باريس سان جرمان غبار خسارته الموجعة على ارض ريال مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا، وحافظ على فارق النقاط الـ12 مع موناكو حامل اللقب، بثأر من ضيفه ستراسبورغ الذي هزمه ذهابا بفوزه عليه 5-2، بينها ثنائية لهدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني، اول من امس في المرحلة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد سان جرمان معنوياته بعد سقوطه القاسي الاربعاء على ارض ريال مدريد الاسباني 1-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 68 نقطة مقابل 56 لموناكو الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على ضيفه ديجون 4-صفر.

وأطلق عدد من مشجعي النادي الباريسي صافرات الاستهجان قبل انطلاق المباراة، لدى اذاعة اسم مدرب الفريق الاسباني اوناي ايمري الذي تعرض الى انتقادات كثيرة بعد الخسارة امام ريال مدريد.

وانتقد ايمري بسبب التبديلات التي اجراها امام ريال مدريد لا سيما اخراجه كافاني واشراك المدافع البلجيكي توما مونييه بدلا منه بعد ساعة على انطلاق المباراة، فضلا عن عدم اشراكه الارجنتيني انخل دي ماريا الذي قدم اداء جيدا في الفترة الماضية.

وكان ايمري قال افي مؤتمر صحافي انه «مقتنع» بأن سان جرمان قادر على التأهل الى ربع نهائي البطولة الاوروبية عقب مباراة الاياب في باريس في السادس من ا مارس المقبل.

واشار الى انه «لن يهدر طاقته» بالحديث عن مستقبله، اذ ان عقده مع سان جرمان ينتهي في نهاية الموسم الحالي.