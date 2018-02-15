“سايبم” الإيطالية تفوز بعقد في المصفاة بقيمة 750 مليون دولار

ميلانو – إيطاليا، كونا:

أعلنت شركة (سايبم) الايطالية للأعمال والخدمات الهندسية عن فوزها بعقد جديد بنحو 750 مليون دولار لتنفيذ أعمال بمشروع تطوير مصفاة الدقم بسلطنة عمان.

وقالت في بيان أصدره مقر الشركة بميلانو امس ان العقد الجديد في قطاع الهندسة والانشاءات يشمل أنشطة التصميم الهندسي والتوريد والبناء والتكليف وفق “الحزمة 3 للمرافق المكتبية” كجزء من مشروع تطوير مصفاة الدقم الواقعة قرب الساحل شمالي شرق عمان.

وذكرت (سايبم) أنها حصلت على العقد بالترسية من شركة مصفاة الدقم وشركة الصناعات البتروكيماوية المحدودة (وهو مشروع مشترك بين شركتي النفط العمانية الوطنية والبترول الكويتية الدولية) موضحة ان الطاقة التكريرية للمصفاة ستصل بعد انتهاء الأعمال إلى نحو 230 ألف برميل يوميا. وثمنت الشركة الايطالية فوزها بهذا العقد الجديد معتبرة اياه “عودة إطلاق عمليات سايبم في سلطنة عمان التي سبق أن عملت فيها بنجاح”.