“ساير الجنة” لسعيد سالمين في نادي البحرين للسينما

يعرض نادي “البحرين للسينما” في الجفير في 18 فبراير الجاري الفيلم الاماراتي “ساير الجنة”، بحضور طاقم العمل والمخرج الاماراتي سعيد سالمين ومساعد المخرج البحريني عمار الكوهجي، وهو من بطولة احمد الزعابي، عبدالله مسعود، فاطمة الطائي، مريم سلطان، وجمعة الزعابي، في حين تولت شركتا “ايماجنيشن” و”الرؤية الفنية” مع اخرين مهمة انتاجه.

“ساير الجنة” اجتماعي وتربوي بامتياز، يتناول جملة من القضايا في المجتمع الخليجي عموما، والمجتمع الاماراتي خصوصا، ومن ابرز قضاياه، الترابط الاسري وبر الوالدين، واحترام الصغار للكبار، ويهدف الفيلم الى غرس القيم والمفاهيم الصحيحة في نفوس الاطفال والناشئة، ويرسخ العادات الاصيلة في اذهان الجيل الحالي، خوفا عليها من الاندثار تحت تأثير العولمة والثورة التكنولوجية الحديثة، كما يحصل في ثناياه الكثير من المواقف الانسانية العميقة.

تدور احداث الفيلم الذي ينتمي الى افلام الطرق، حول الفتى “سلطان” الذي يفقد والدته في طفولته، ويكابد قسوة زوجة ابيه التي تعنفه باستمرار، قبل ان يعثر على صندوق قديم يحتوي على صورة لجدته، وخلف الصورة يوجد عنوان يعتقد الطفل انه محل اقامتها في مدينة الفجيرة، لتنطلق بعد ذلك رحلته للبحث عن الحنان المفقود برفقة صديقة “سعود”، فبعد عناء طويل يجد “سلطان” سيدة تشبه جدته، فيظنها هي، لكنها لم تبخل عليه بالدفء والحنان اللذين يفتقر اليهما في عمره الصغير.

الفيلم فاز بالكثير من الجوائز السينمائية، حيث شارك خلال مسيرته في عدد كبير من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان “كازان السينمائي” في روسيا، “الاسكندرية” السينمائى الدولي في مصر، “يلونايف” في كندا، ومهرجان “الكاميرا العربية” في روتردام بهولندا وغيرها.