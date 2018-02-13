سباق الصدارة يشتد في «هجن» الكويت

تواصل بطولة الكويت الدولية الـ 18 لسباقات الهجن المقامة برعاية اميرية سامية سباقاتها في يومها الثالث وسط تنافس مثير بين الهجن العائدة للملاك الكويتيين والسعوديين والقطريين.

وعززت السعودية موقعها في صدارة ترتيب البطولة باحرازها 16 شوطا بعد فوز هجنها امس باربعة أشواط وجاءت قطر ثانية برصيد 14 شوطا بعد حصد هجنها ستة أشواط فيما حلت الكويت ثالثة برصيد 13 شوطا بعد أن فازت هجنها بشوط واحد وتحتل الإمارات المركز الرابع بشوطين.

ومن المتوقع ان تحفل سباقات البطول بمنافسة أكبر كونها ستخصص للهجن ذات الأعمار الكبيرة مثل الزمول والحيل وغيرها كما سيخصص اليوم للاشواط التابعة للشيوخ والتي تتميز بقوة كبيرة كونها تضم افضل هجن العالم.

وفازت هجن الكويت في منافسات هذا اليوم والتي خصصت للهجن (الجذاع القعدان والابكار) وهي ذات الأعمار المتوسطة على مسافة ستة كيلو مترا ت بشوط وحيد جاء عبر الذلول (خطير) لمالكه جلوي العجمي. وتمكنت الهجن السعودية من الفوز بأربعة أشواط عبر هجنها (نويعس) لعلي ال شعفول و (بلبلة) لفهد الرشيدي المري و(رعد) لفلاح العتيبي و(صوغان) لمحمد المري في حين احرزت هجن قطر ستة اشواط عبر الذلول (رمثان) لخليف العطية و(الوفرا) لعبدالله العيدة و(دولة) لسعود العذبي و(دخان) لعبدالله المري و(بلبلة) لحمد النابت و(محارة) لناصر المسند.

وقال عضو اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة الإعلامية فهد العويضة في تصريح للصحفيين ان البطولة واصلت تميزها وسط تنافس مثير بين هجن الكويت والسعودية وقطر والذين حصدوا معظم المراكز الأولى في الاشواط. واضاف العويضة ان اهم أشواط هذا اليوم تمثلت بشوطي الرموز حيث حصلت قطر على رمز سباق (الجذاع القعدان) فيما فازت السعوديه برمز (الجذاع الابكار) مشيدا بجهود جميع ملاك الابل المشاركين في البطولة.