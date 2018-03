تستعد هوليوود لتوزيع جوائز “الاوسكار” الليلة بينما يبدو the shape of water و 3 billboards outside ebbing Missouri الاوفر حظا في حفل يتوقع ان تطغى عليه فضيحة هارفي واينستين.

وتجد الاكاديمية الاميركية لفنون وعلوم السينما التي تمنح هذه الجوائز نفسها امام ضغط اضافي لعدم تكرار الخطأ التاريخي الذي ارتكب العام الماضي مع اعلان فوز “Lala Land” بأوسكار افضل فيلم بينما كان الفائز الحقيقي “Moonlight”. وتعهد الفكاهي جيمي كيميل، الذي سيقدم الحفل للسنة الثانية على التوالي بعدم تكرار الخطأ الفادح، وإلا “ينبغي صرف كل من يعملون في محطة ABC”، التي تبث الحفل مباشرةً.

وقال تيم غراي أحد المسؤولين عن الجوائز الهوليوودية لوكالة “فرانس برس”: “لا أذكر موسماً كانت فيه المنافسة مفتوحة كما هي الآن، ثمة أربعة مرشحين أقوياء” للفوز بجائزة أفضل فيلم في الدورة التسعين من الجوائز.

وقد نال فيلم 3 billboards outside ebbing Missouri”، سبعة ترشيحات، لا سيما أفضل ممثل في دور ثانوي للفنان سام روكويل الأوفر حظا، ووودي هارلسون و”أفضل ممثلة” فرانسيس ماكدورماند، وهو يتناول قصة أم ثكلى وغاضبة، تستأجر ثلاث لوحات إعلانية لتفعيل التحقيق حول جريمة قتل ابنتها.

وينافسه الفيلم الخيالي “The shape of water”، للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، الذي نال 13 ترشيحا ويتوقع أن يحصل ديل تورو جائزة أفضل إخراج عن هذه القصة الغريبة لامرأة بكماء تقع في حب كائن مائي أسير.

لكنه يلقى منافسة من كريستوفر نولان، مخرج فيلم “Dunkerque” الدرامي، والمرشح في ثماني فئات، ويتناول عملية “دينامو” حول إجلاء القوات الحليفة من شاطئ دانكرك عام 1940. ويروي فيلم “Darkest hour” المرشح لجائزة “أفضل فيلم” المرحلة نفسها من الحرب العالمية الثانية، لكن من المنظور الإنكليزي من خلال المعركة السياسية التي شنها تشرشل.

ويعتبر غاري أولدمان، الذي يؤدي دور “تشرشل” بشكل ملفت، الأوفر حظاً للفوز بأوسكار أفضل ممثل. وهو يواجه منافسة خصوصاً من الفرنسي- البريطاني تيموثي شالاميه “22 عاماً”، الذي نال استحساناً كبيراً في هوليوود، من خلال دور المراهق المغرم بطالب في مرحلة الدكتوراه في “Call me by your name”.

وفي فئة الأفلام الأجنبية يتنافس للمرة الأولى الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” إخراج زياد دويري.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، رشح أيضاً فيلم “آخر الرجال في حلب” من إخراج السوري فراس فياض، حول الخوذ البيضاء، وهم متطوعون يهبون لنجدة ضحايا الحرب في حلب.

وقال تيم غراي إن الكلمات التي ستلقى “ستتضمن السياسة بالتأكيد، خصوصاً في افتتاحية كيميل”، مضيفاً أن الفائزين سيتحدثون أيضاً عن حركة Me_too، وTime’s up ضد التحرش الجنسي والتنوع في الصناعة السينمائية، فضلاً عن حركة نيفيرإغن، المناهضة لعنف الأسلحة النارية، بعد عملية إطلاق النار الأخيرة في فلوريدا.

ولا تزال أوساط السينما ترزح تحت وطأة الاتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسيين، الموجهة إلى المنتج هارفي واينستين، من قبل نحو مئة امرأة، بينهن نجمات مثل أنجلينا جولي وغوينيث بالترو.

وأدت هذه القضية إلى سقوط أسماء بارزة في هوليوود، من بينهم كيفن سبايسي، والمنتج بريت راتنر.

وطردت الأكاديمية واينستين من صفوفها ووعدت بإصلاحات.