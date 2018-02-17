سبعة بدائل للقيادة الفلسطينية… أبرزها استقالة عباس

د. بشارة بحبح

د. بشارة بحبح

خلال اجتماع اللجنة المركزية الفلسطينية وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلن محمود عباس أن «اليوم هو اليوم الذي تنتهي فيه اتفاقات أوسلو التي دمرتها إسرائيل. نحن سلطة دون سلطة، واحتلال دون أي تكلفة».

لقد عمل عباس منذ فترة طويلة من أجل حل الدولتين وتلاشي آفاق مثل هذا الحل في الفضاء الداكن العميق. إذن، ما هي بدائل السلطة الفلسطينية؟

أستطيع أن أفكر في سبعة بدائل يمكن للقيادة الفلسطينية أن تسترشد بها:

1. تشكيل تحالف إسلامي.

2. اللجوء إلى الكفاح المسلح.

3. السعي لحل دولة واحدة مع إسرائيل.

4. تدويل العملية الديبلوماسية.

5. توجيه الصراع إلى الدول العربية.

6. عباس يستقيل ويدعو إلى انتخابات جديدة.

7. حل السلطة الفلسطينية.

ومن الناحية الواقعية، فإن البدائل الخمسة الأولى لن تأخذ الفلسطينيين نحو هدفهم المعلن المتمثل في تحقيق حل الدولتين. ومع ذلك، فإن الخيارين الأخيرين – استقالة عباس وحلّ السلطة الفلسطينية– يمكن أن يجعلا الإسرائيليين والأميركيين يدفعون ثمناً باهظاً لسياساتهم الحربية.

وفي ما يتعلق بإسرائيل وترامب، فسيكونان راضيين ما دامت السلطة الفلسطينية قائمة، ويستمر التعاون الأمني الإسرائيلي- الفلسطيني، أي بعبارة أخرى، استمرار الوضع الحالي.

وإذا كان عباس سيتنحى، وهو أمر يبدو غير محتمل، فإن الفوضى ستسود الأراضي المحتلة نتيجة للهجوم، إن لم يكن القتال، بين من يرغبون في تولي القيادة الفلسطينية الجديدة. وهذا يمكن أن يوقف تهديداُ كبيراً لوجود السلطة الفلسطينية نفسه، ويمكن أن يعوق على الأرجح التعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يمكن أن يضر بشكل كبير بإعاقة الولايات المتحدة وإسرائيل عن الحفاظ على الوضع الراهن.

إذا اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً جذرياً بحل نفسها، والذهاب إلى المنفى، وتسليم السيطرة على كل الأراضي التي يعتقد الفلسطينيون أنها تسيطرعليها في الأراضي المحتلة، ستعم الفوضى بلا شك. وبعد ذلك سيتعين على الإسرائيليين بموجب القانون الدولي معاملة جميع الضفة الغربية وقطاع غزة كأراض محتلة. وبوصفهم محتلين، ومن دون تغطية اتفاقات أوسلو وسلطة فلسطينية، سيكون الإسرائيليون مسؤولين عن الحفاظ على الأمن وتوفير احتياجات الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وهذا نتيجة تحمل عبئا ماليا وديبلوماسيا وأمنيا هائلا على الإسرائيليين. وفي الوقت الحالي، تبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية نحو اربعة مليارات دولار اميركي، يغطيها تحصيل الضرائب ما يزيد قليلا على مليار دولار، بينما يتم تأمين الباقي من المانحين الدوليين. وفي غياب السلطة الفلسطينية، ستصبح إسرائيل بعد ذلك مسؤولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين- التعليم والرعاية الصحية والضرائب وجمع القمامة، والأهم من ذلك، والأمن الداخلي. وهذا من شأنه أن يضع عبئا ماليا هائلا على الإسرائيليين الذي تتحمله السلطة الفلسطينية من خلال نقل نفسها إلى المتسول في العالم.

ومن الناحية الديبلوماسية، لن يكون هناك من يلقي باللوم على ترامب ونتنياهو على انهيار اتفاقات أوسلو والسلطة الفلسطينية لأنهما اختارا خنق الفلسطينيين لدرجة اليأس.

ومن الناحية الأمنية، يمكن لمسؤولي الأمن الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 70 ألفا أن يحلوا بكامل عتادهم. ولن يكون هناك تعاون أمني إسرائيلي- فلسطيني. وستضطر إسرائيل إلى زيادة وجودها العسكري في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. ويمكن أن تصبح إسرائيل بسهولة هدفا لجميع أنواع الهجمات العنيفة التي يقوم بها الفلسطينيون غير المنضبطين. وستعود إسرائيل إلى العيش في إرهاب من الهجمات اليومية ضد سكانها، ويمكن أن يعاني أمن إسرائيل واقتصادها من معاناة عميقة.

إذا تخلى عباس عن السلطة أو السلطة الفلسطينية حلّت نفسها، فإن أسوأ كوابيس الولايات المتحدة وإسرائيل ستصبح حقيقة. وفي تلك المرحلة، سيتعين على الإسرائيليين وأصدقائهم الأميركيين الاتصال بالفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وعندئذ فقط سيجبرون على تقديم تنازلات جدية للفلسطينيين. وسيصبح الاحتلال الإسرائيلي سيصبح احتلال بتكلفة ثقيلة ومؤلمة وليس احتلالا بدون تكلفة كما هو الحال في ظل الوضع الراهن.

كاتب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة

bisharabahbah@yahoo.com