سبيرز يسقط كافالييرز وفوز آخر لروكتس بالـ NBA

لوس انجليس-أ ف ب:

مني كليفلاند كافالييرز وصيف البطل بهزيمة ثانية من أصل 5 مباريات خاضها منذ اجرائه تعديلا بالجملة على تشكيلته، وجاءت على يد ضيفه سان انتونيو سبيرز 94-110، فيما أضاف هيوستن روكتس فوزا آخر الى رصيده بتغلبه على دنفر ناغتس 119-114 امس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب «كويكن لونز ارينا»، أنهى سان انتونيو ترحاله الاضطراري بسبب احتفال الروديو السنوي الذي يقام في ملعبه «اي تي اند تي سنتر»، بالفوز على ليبرون جيمس ورفاقه في مباراته الأخيرة من أصل ست متتالية خاضها بعيدا عن ملعبه، واضعا بذلك حدا لأربع هزائم متتالية، بينها اثنتان ضد دنفر ناغتس.

ويبدو أن التغيير الكبير الذي أجراه كليفلاند على تشكيلته لم يعط ثماره حتى الآن، فمني فريق المدرب تايرون لو بهزيمته الـ24 من أصل 59 مباراة، بينها تسع على أرضه.

وذهب مجهود جيمس (33 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة) سدى بعد أن عجز أي من اللاعبين الأساسيين الأربعة الآخرين عن الوصول الى حاجز العشر نقاط.

وعلى ملعب «بيبسي سنتر»، لم تحل المعنويات المرتفعة لدنفر ناغتس، القادم من أربعة انتصارات متتالية، دون خسارته أمام هيوستن روكتس الذي حسم اللقاء 119-114، محققا فوزه الثاني عشر على التوالي والـ46 في 59 مباراة، معززا بذلك صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام.