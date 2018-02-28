ستراتيجية «حزب الله» ضد الطائفة السنية في لبنان

معن الضاوي

معن الضاوي

يمتلك «حزب الله» سلاحا متعددا ومتطورا، وأموالا تتدفق من كل صوب، وميليشيا جاهزة للقيام بأي عمل عسكري ضد أي كان داخليا وخارجيا، ومجموعات ارهابية لتنفيذ أي عملية اغتيال وغطاء مسيحيا من التيار الوطني تحت عنوان «تحالف الأقليات» من دون ان يفكر هذا الجسم المسيحي بالمستقبل، بل أصبح اسير هذا التحالف لمصالح خاصة، بالاضافة الى تحييد مكون اساسي في لبنان وهو الطائفة الدرزية.

وتتمثل ستراتيجية حزب الله ضد السنة في الامور التالية:

أولا: إظهار الطائفة السنية انها بيئة حاضنة للارهاب من اجل ذلك شن حملة إعلامية بواسطة ست وسائل اعلام تلفزيونية في لبنان.

– مراسلون على الارض يكذبون ويدعون ما هو غير موجود.

– خبراء ستراتيجيون لا يفقهون شيئا عسكريا او ستراتيجيا مثل هشام جابر، ناصر قنديل، وغيرهم، حتى وصل تحليل هؤلاء الخبراء الى ان «داعش» سوف تتمدد من السلسلة الشرقية في لبنان الى طرابلس وعكار على ساحل البحر ونسوا كم من ممرات وحواجز جغرافية وبيئية وعسكرية امامهم.

– تخوف بقية الطوائف في لبنان من ذلك فأصبح الشمال بنظر الكثيرين بؤرة مخيفة يجب تجنب الاستثمار فيها او حتى زيارتها.

– ساعد في ذلك وجود قيادات في الشمال ساذجة وجائعة، يهمها جمع المال على حساب الطائفة السنية فتحالف هؤلاء مع الشيطان، واخذت قطر تمد هؤلاء بالمال لتأجيج الصراع في مدينة طرابلس، وإيجاد محاور اشتبكات وهمية وللأسف فإن كبار رجال الدين المسؤولين في طرابلس شاركوا فقط لمصالحهم الخاصة.

ثانيا- شرذمة القيادات السنية:

– في الشمال امثال خالد الضاهر – اشرف ريفي – جهاد الصمد – كمال الخير – فيصل كرامي، هؤلاء ينفذون ستراتيجية «حزب الله» عن قصد او غير ذلك في البقاع امثال عبدالرحيم مراد وجميعهم يقبضون رواتب شهرية.

– يتنافسون امام وسائل الاعلام تحت شعارات فضفاضة من دون ان يكون لهم رؤية موضوعية تخدم الطائفة السنية حتى وصل بهم أو بعضهم سوء الاخلاق الى سرقة اموال الثورة السورية.

ان «حزب الله» يسعى لاضعاف أي تكتل سني يستطيع ان يرفض طموحاته في السيطرة على مجلس النواب ميثاقيا.

– لهذا فإن الطائفة السنية في لبنان بحاجة الى كتلة كبيرة تستطيع ان تدافع عن وجود وحقوق السنة أمام الهجمة الشرسة التي يقوم بها «حزب الله» ليسيطر على لبنان بغطاء مسيحي غير مدرك للاخطار المقبلة.

– اما هؤلاء العوائيون فنترك المجال للكشف قريبا عن ثرواتهم التي سرقوها من اموال الشعب دافع الضرائب.

عميد متقاعد في الجيش اللبناني