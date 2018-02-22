ستورمزي ودوا ليبا فازا بجوائز “بريت” الموسيقية

لندن-أ ف ب: تغلّب مغني الراب الشاب ستورمزي (24 عاما) ونجمة آر ان بي الصاعدة دوا ليبا (22 عاما) على كبار الفنانين البريطانيين، حاصدين أبرز جوائز “بريت آووردز” الموسيقية البريطانية خلال حفل تخلّله تكريم لضحايا هجوم مانشستر.

وفاز مغني الراب بجائزتي “أفضل ألبوم بريطاني” عن أسطوانته الأولى “غانغ ساينز أند برايير” و”أفضل فنان بريطاني”.

ولدى اعتلائه المسرح، وجّه انتقادات لاذعة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على طريقة إدارتها للحريق الذي نشب سنة 2016 في برج غرينفل في لندن وأودى بحياة 71 شخصا.

وكان المغني قد اتّهم سابقا حفل توزيع “بريت آووردز” بأنه “ذو صبغة بيضاء جدا”، ما ساهم في إحداث تغييرات عميقة في أوساط لجنة التصويت القيّمة على هذه المكافآت.

تغلّب ستورمزي على ليام غالاغر (“أويسس” سابقا) وإد شيران الذي رُشّح في أربع فئات ولم ينل سوى جائزة “أنجح ألبوم على الصعيد العالمي” عن مجموعته الموسيقية “ديفايد” التي لقيت رواجا كبيرا. أما دوا ليبا، وهي من القليلين الذين شوهدت أعمالهم أكثر من مليار مرة على “يوتيوب”، فنالت جائزتي “أفضل فنانة بريطانية” و”موهبة العام في بريطانيا”، وكانت تتنافس على الجائزة الأولى مع كيت تامبست وجيسي وير ولورا مارلينغ وبالوما فيت التي حصدت هذه المكافأة سنة 2015.

وخلال تلقيها الجائزة، أعربت عن أملها في رؤية “مزيد من النساء على هذا المسرح ينلن جوائز ومزيد من النساء يقدن العالم”.

وقالت المغنية بالوما فيث “إنه لأمر رائع أن ترتقي هذه القضية إلى الصف الأول”.

وكانت جائزة “أفضل فرقة بريطانية” من نصيب فرقة “غوريلاز”. وقال قائد الفرقة دايمن ألبارن في تلميح إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “هذا البلد رائع … لكن رجاء لا تدعوه ينعزل”.

ونالت فرقة الروك الأميركية “فو فايترز” جائزة “أفضل فرقة عالمية”، في حين حازت الفنانة النيوزيلندية لورد جائزة “أفضل فنانة عالمية” وكوفئ مغني الراب الأميركي كندريك لامار بهذا التكريم في فئة الرجال.

وشهد الحفل عروضا لجاستن تيمبرليك والثنائي راغ ان بون مان وجورجا سميث.