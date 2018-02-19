لندن-أ ف ب:

تتجه الانظاراليوم الى ملعب ستامفورد بريدج في لندن حيث القمة الساخنة بين تشلسي الانكليزي وضيفه برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، فيما يبحث بايرن ميونيخ الالماني عن الحسم المبكر خلال استضافته بشكتاش التركي.

وتقام مباراتا الاياب في 14 مارس المقبل في برشلونة واسطنبول.

ويطمح برشلونة وتشيلسي الى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الحادية عشرة على التوالي، وتبدو حظوظ الفريق الكتالوني أقوى بالنظر الى مستوى الفريقين في الوقت الحالي، البرشا يتسيد الليغا بفارق 7 نقاط امام اقرب مطارديه وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس، في حين يحقق بطل الدوري الانكليزي نتائج متذبذبة محليا حيث يحتل المركز الرابع 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

لكن الفريق اللندني صعب المراس على ارضه قاريا وهو ما اكده انييستا قائلا: «ستكون مواجهة صعبة وتتطلب بذل جهود كبيرة»، مضيفا: «كي نمر الى الدور المقبل، يجب ان نقدم مباراتين مثاليتين».

ويملك تشلسي العديد من الاسلحة للوقوف ندا امام برشلون مثل فرانشيسك فابريغاس وبيدرو رودريغيز اضافة الى مهاجمه الفارو موراتا ومواطنيه سيزار ازبيليكويتا وماركوس الونسو.

وقال مدرب تشلسي الايطالي انتونيو كونتي: «مواجهة برشلونة تعتبر تحديا رائعا بالنسبة لنا»، مضيفا: «يجب أن نكون متحمسين للعب هذا النوع من المباريات، وخاصة ضد هذا الفريق. أنا أعتبر برشلونة واحدا من أفضل الفرق في العالم».

ويعول كونتي كثيرا على نجمه البلجيكي ادين هازار اضافة الى الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي ويليان وداني درينكووتر.

في المقابل، يبقى الثلاثي الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي موسى ديمبيلي القوة الضاربة لبرشلونة.

ويمني بايرن ميونيخ النفس باستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوز مريح على ضيفه بشكتاش التركي لقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة في سعيه الى تكرار ثلاثية 2013 بقيادة مهندسها يوب هاينكس.

ومنذ عودته، قاد هاينكس بايرن ميونيخ الى الفوز في 22 مباراة من أصل 23 على رأس ادارته الفنية في مختلف المسابقات بينها 12 فوزا متتاليا.

وأعاد هاينكس بايرن الى الواجهة ونقله من المركز الثاني في البوندسليغا بفارق 5 نقاط عن المتصدر وقتها بوروسيا دورتموند، الى الريادة بفارق 19 نقطة أمام دورتموند نفسه حاليا، والى نصف نهائي مسابقة الكأس حيث سيلاقي باير ليفركوزن في 17 أبريل المقبل في ليفركوزن.

وكان هاينكس علق عقب القرعة قائلا: «اعرف بشكتاش جيدا جدا، لقد حقق 4 انتصارات وتعادلين في دور المجموعات، وفضلا عن ذلك لديه مدرب جيد جدا (سينول غونيش)ويجب ان نكون في قمة مستوانا في المباراتين ذهابا وايابا اذا كنا نرغب في الذهاب بعيدا في المسابقة.

من جهته، قال توماس مولر الذي استعاد ثقته بقدوم هاينكس بعدما كان فقدها مع انشيلوتي الذي أجلسه على مقاعد البدلاء مرات عدة: «بشكتاش فريق جيد، شاهدت مباراته امام لايبزيغ في دور المجموعات وجماهيره رائعة وأبهرت العالم»، مضيفا: «على الرغم من اننا الافضل على الورق، سنرى ذلك بعد نهاية ثمن النهائي، وعلى الرغم من اننا سنلعب ايابا خارج قواعدنا، فكل شيء ممكن، كرة القدم مجنونة».