كتب – مفرح حجاب:

شهد مركز “الشيخ جابر الاحمد” الثقافي العرض الاول بالكويت لفيلم “سرب الحمام” للمخرج رمضان خسروه، تحت رعاية وحضور الشيخة انتصار سالم العلي رئيس ومؤسس شركة “دار اللؤلؤة” للانتاج الفني والفرقة السينمائية الاولى.

ويأتي عرض الفيلم الحاصل على جائزتين من مهرجان دلهي السينمائي بالتزامن مع الاحتفال باعياد الكويت الوطنية، كما انه افتتح قاعة السينما بالمركز للمرة الاولى وسط حضور غفير من الاعلاميين، والشخصيات العامة والجمهور.

“سرب الحمام” من بطولة داود حسين، جمال الردهان، بشار الشطي، عبدالناصر الزاير، احمد ايراج، فهد العبدالمحسن، بدر الشعيبي، يوسف الحشاش، عزيز بدر، مشاري المجيبل، عبدالمحسن العمر، رازي الشطي، محمد اكبر، علي ششتري، محمد الفيلي، علي السدرا، وعبدالله صفر، فضلا عن ظهور مميز للفنانين فاطمة الصفي، حسن ابراهيم، والفنان العراقي رسول الصغير، سيناريو وحوار لطيفة الحمود، اعداد ومساعد سيناريست خالد الشطي وامينة عبدال، اشراف عام احمد الاميري، اما اغنية الفيلم فيشدو بها الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، من كلمات رمضان خسروه، والحان بشار الشطي.

الفيلم يصور ملحمة وطنية حقيقية جسدها المشاركون فيه بحس وطني وفني واضح وحماسة منقطعة النظير، فهو يروي تفاصيل احدى مجموعات المقاومة الكويتية ابان الغزو العراقي الغاشم وكيف كانت تعيش وتقاوم وتضحي من اجل الوطن، المخرج اعتمد على ابراز الفعل الدرامي في المشاهد الاولى ليبني عليها الملحمة، وسرعان ما كانت وتيرة الاحداث ترتفع لينتقل، الى اجواء الاثارة والتضحية ببراعة برزت في تحريك الممثلين وانسجامهم مع تطور الاحداث، واستطاع المخرج ببراعة تحقيق التوازن بين ما يحدث على الارض او فوق المباني التي يقطن فيها فريق المقاومة وجسد بهؤلاء النجوم ملحمة وطنية تستحق المشاهدة.

الشيخة انتصار سالم العلي قالت لدى افتتاح العرض: اشعر بالسعادة اليوم بعرض اول فيلم كويتي طويل بعد 28 عاما من الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، ونحن نشعر بكل الفخر والعزة والكرامة لدفاعنا المستميت عن وطننا، وكيف اظهر ابناؤه شجاعة وبطولة حتى عاد الينا، وسوف تشعرون بذلك في كل لحظة من وقت الفيلم الذي تم تنفيذه بحرفية عالية من خلال توجيهات المخرج وطاقم العمل المميز، الذي يضم فريق تصوير فرنسياً.

مشيرة الى ان احداث الفيلم مستوحاة من مشاهد متفرقة اثناء فترة الغزو العراقي للكويت وتدور حول مجموعة من شباب المقاومة واجهوا ببسالة جيش المحتل وضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن.

واوضحت الشيخة انتصار ان “سرب الحمام” هو ثالث عمل بعد فيلمي “حبيب الارض” و”العتر”، وثاني فيلم مقدم من الفرقة السينمائية الاولى، وايضا ثاني عمل يحقق جوائز في مهرجانات عالمية، مؤكدة انها على يقين باننا نسير في الطريق الصحيح.

واضافت: حينما وعدنا الجميع بان تكون الكويت خلال الفترة المقبلة عاصمة لصناعة الافلام في الخليج كان هذا هدفنا وعملنا عليه في السنوات الماضية انا وفريق “دار اللؤلؤة” والفرقة السينمائية الاولى والمخرج رمضان خسروه من خلال وضع اساس قوي البنيان لنواة صناعة السينما الكويتية من خلال شبابها المبدع وورش العمل خير دليل. من جانبه اعلن المخرج رمضان خسروه عن انه بالتزامن مع احتفالات الكويت باعيادها الوطنية تشهد جميع دور العرض بسينسكيب اليوم الخميس الموافق 22 فبراير عرض فيلم “سرب الحمام” رؤية وانتاج الشيخة انتصار سالم العلي، موضحا ان حضورنا اليوم هو لعرض الفيلم الوطني “سرب الحمام” وهو نتاج عمل شاق واجتهاد العاملين في الفيلم من فنانين وفنيين، وانه لولا دعم الشيخة انتصار لدفع عجلة السينما لما حصد الفيلم جائزتين، مشيرا الى انه مكمل لما توج به فيلم “حبيب الارض” في السنتين الماضيتين.

وقال خسروه: منذ اللحظة الاولى وانا على يقين ان ما قدمناه في هذا العمل يعتبر نقطة في بحر العطاء الذي اخذناه من الكويت الحبيبة وافتخر اليوم ان هذا العمل الثالث لي يوثق للاجيال الحالية والقادمة الملحمة الوطنية التي عاشتها الكويت اثناء الغزو العراقي الغاشم، منوها بان “سرب الحمام”، فيلم لا يذكرنا بالاحزان، ولكن يوثق ويؤكد على قوة التلاحم الكويتي في التصدي لاي محاولات للمساس بأمن وأمان وطنهم الحبيب.

واضاف: نحن مستمرون في تقديم وانتاج افلام تشعرنا بالفخر والعزة على الدوام، وهذه الافلام ما هي الا رسائل ونصوص انسانية نستلهمها من نهج قائد الانسانية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، الذي يدعو على الدوام للسلام والمحبة، لافتا الى هذا الفيلم قوبل بحفاوة في مهرجاني “القاهرة” “دلهي” السينمائيين الدوليين.

من جهتها اعربت مديرة ادارة المركز الثقافي في الديوان الاميري سحر احمد العقاب عن سعادتها بان يفتتح “سرب الحمام” قاعة السينما في المركز، الذي يحمل اسم “امير القلوب” والذي تحررت الكويت في ظل قيادته الحكيمة، بل ان يتزامن هذا العرض مع اعياد الكويت الوطنية وقالت: هذا الفيلم ملحمة وطنية حقيقية للدفاع عن الكويت وهو امتداد حقيقي لما سطره الاجداد.