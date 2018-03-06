سرقة “أوسكار” ماكدورماند بعد الحفل وإعادته مجدداً

سرق تمثال جائزة “أوسكار” التي نالتها الممثلة فرانسيس ماكدورماند خلال سهرة اقيمت للمناسبة, من قبل رجل أخذه من على الطاولة قبل ان يوقف على ما اعلنت الشرطة وشهود.

وتوجت ماكدورماند (60 عاما) افضل ممثلة عن تأديتها دور ام ثكلى وغاضبة تطالب بتفعيل تحقيق حول اغتصاب ابنتها وقتلها في “ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ ميزوري” لمارتن ماكدوناه.

وخلال الحفل الكبير الذي تقيمه اكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة للاوسكار, الذي يلي مراسم توزيع الجوائز “استحوذ رجل على تمثال اوسكار فرانسيس ماكدورماند وفر حاملا اياه” على ما قالت الصحافية في “نيويورك تايمز” كارا باكلي التي شهدت الحادث.

واضافت ان مصورا يعمل للطاهي فولفغانغ بوك اوقف الرجل وانتزع منه التمثال قبل ان يتوارى بين الحشود.

واوضحت باكلي ان الممثلة “وضعت التمثال الصغير على الطاولة خلال حديثها” فاختفى, مضيفة ان ماكدورماند طلبت عدم توقيف الرجل.

وقال ناطق باسم شرطة لوس انجليس لوكالة فرانس برس “نؤكد ان حدثا وقع في حفل “الاوسكار”. واوقف شخص يدعى تيري براينت بتهمة السرقة”. وكان المشتبه فيه البالغ 47 عاما يحمل بطاقة دعوة الى السهرة.

وذكرت مجلة “فراييتي” ان كفالة حددت للافراج عن الرجل بقيمة 20 الف دولار. ونشرت المجلة المتخصصة بشؤون السينما فيديو عبر “فيسبوك” تظهر على ما افادت المشتبه فيه حاملا التمثال الذهبي, مؤكدا على انه فاز بالجائزة عن “فئة الموسيقى” مضيفا: “لقد فزت بها هذا المساء. انها لي”.

والفيديو الذي بث في الاساس على صفحة شخص يدعى تيري براينت جماتاري يظهر رجلا يقبل الجائزة ويسمح لفضوليين بلمسها.

وكانت هذه ثاني جائزة اوسكار تنالها ماكدورماند بعد مكافأتها على دورها في فيلم “فارغو” قبل 21 عاما.