سريديفي كابور غرقت إثر فقدانها الوعي

دبي ـ أ ف ب:

أعلنت شرطة دبي أن وفاة النجمة البوليوودية سريديفي كابور، احدى أكبر الممثلات في السينما الهندية، جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة.

وقال المكتب في تغريدة بحسابه على “تويتر” نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي: تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي. وأضاف المكتب في تغريدة ثانية “شرطة دبي تؤكد أن ملف القضية تمت احالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر ان كابور عثر عليها زوجها المخرج بوني كابور في حوض الاستحمام من دون حراك بعدما كان ينتظرها للخروج الى العشاء, ولم يفلح الطاقم الطبي في انعاشها ففارقت الحياة. وفي التفاصيل ان بوني اتفق مع زوجته على الخروج لتناول العشاء, تحدثا لمدة 15 دقيقة, وقررت كابور الاستحمام استعدادا للخروج مع زوجها. وبعدما استغرقت كابور وقتا طويلا في الحمام, شعر زوجها بالقلق, فدخل عليها ووجدها ممدة في حوض الاستحمام الذي كان مليئا بالماء, حاول انعاشها لكنها لم تستجب عندها اتصل بصديق له ليتم بعد ذلك نقلها الى المستشفى وفارقت الحياة بعد فشل جميع المحاولات لانعاشها.