طلال السعيد

لا اعرف سر هذا الهجوم المنظم على رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، فقد اصبح هدفا لمدعي المعارضة، ومن يسير في ركابهم، ولا اعرف ما الذي يريدونه بالضبط من هجومهم المنظم والمستمر على مرزوق الغانم، وهم يعلمون علم اليقين انه ترشح عن دائرته وحقق نجاحا باهرا، ثم ترشح لرئاسة المجلس وفاز بها، فلم يصل الى منصبه لا بالتعيين ولا بالواسطة، بل بالانتخاب الحر المباشر، وهذا يكفي للرد على كل مهاجميه، فالمجال كان أمامهم مفتوحا للترشيح للانتخابات او للرئاسة لمن نجح منهم لكي يجرب حظه او يفعل كما فعل مرزوق الغانم الذي سوف يستمر رئيسا لهذا المجلس حتى تنتهي مدته بحكم الدستور، واتصور انه سوف يترشح للانتخابات المقبلة وسيفوز أيضا فقواعده الانتخابية ثابتة واداؤه متزن، فما مصلحة تلك الأطراف المتناحرة بينها والتي لم تتفق الا على الهجوم على مرزوق الغانم فقط؟

فهم لا يعرفون ان هناك فرقاً كبيراً بين عضو مجلس الامة مرزوق الغانم وبين رئيس المجلس الذي لم ينقل معه مخيمه الانتخابي الى منصة الرئاسة حين اصبح رئيسا يمثل السلطة التشريعية ويفترض ان يكون هناك تعاون تام بينه وبين الأعضاء للحفاظ على قوة المجلس وبالتالي استمراره.

هذه الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ويعملون على اساسها لكي تستمر العملية الديمقراطية بعيدا عن التكسب الرخيص والمزايدات فنحن نلاحظ كمراقبين ان الهجوم على رئيس المجلس يبدأ من خارج المجلس ثم ما يلبث ان يتحول الى داخل المجلس بالتناوب، وبشكل منظم جدا، فهل يتصور هؤلاء ان الناس لا تتابع او لا تنتبه لتبادل الأدوار؟!

لرئيس المجلس دور كبير في استمرار التعاون بين السلطتين واداؤه يؤثر سلبا او ايجابا على اداء المجلس، ولابد من تعاون الأعضاء معه من اجل اداء أفضل تنعكس نتائجه على اداء الأعضاء أنفسهم، وبالتالي كسب رضاء وثقة الناخبين، اما التناحر فنتيجته سلبية على الجميع، وبالتالي الناخب هو من يدفع ثمن الأربع سنوات التي تذهب من دون فائدة لا للوطن ولا للمواطن، فقد سبق وأخفقت مجالس بسبب خلافات بين الأعضاء أنفسهم او بين مجموعة منهم ورئاسة المجلس او بسبب عدم التنسيق بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية!

والرئيس الحالي استطاع وبقوة وتمكن من تجاوز سلبيات المجالس الماضية، والتي لم تكمل مدتها، ويحاول قدر استطاعته الدفع بالمجلس الحالي نحو إكمال المدة القانونية من اجل استقرار ينتج عنه إنجازات ينتظرها المواطن، فهو قارئ جيد لتوجهات الشارع الكويتي، ويعرف جيدا طريق استمرار المجلس من دون إخلال برقابة او تشريع، وهذا اهم أسباب الهجوم المركز عليه من مجاميع يهمها عدم الاستقرار، وتنتظر حل المجلس لتوصل رسالة مهمة للمراجع العليا ان استقرار العمل السياسي مرتبط ارتباطا كاملا بمشاركتهم ووجودهم، وبالتالي هم يتطلعون الى حل المجلس وإجراء ما أسموه “المصالحة الوطنية” التي تعني بالضبط إسقاط الأحكام، الامر الذي يسمح لهم بالترشيح لتعود الامور الى المربع الاول، ويرون ان مرزوق الغانم هو العقبة الكبيرة في طريقهم، لذلك لابد من ضربه من خلال الهجوم المركز عليه لاضعاف مركزه، وتأليب الناس عليه، ولا أتصور انه لا يعرف ذلك، فهو اذكى بكثير منهم ويعرف جيدا كيف يتعامل معهم، وهم يعلمون انه أقوى منهم بكثير لذلك لا يريدون الانتظار حتى يكمل المجلس مدته مما يزيد مرزوق الغانم قوة وبالتالي يحبط مخططهم… زين.