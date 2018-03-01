سعيد قريش يرصد معاناة ذوي الاحتياجات في “صرخة روح”

كتب – مطلق الزعبي:

يشارك الفنان سعيد قريش في الفيلم السينمائي “صرخة روح” الى جانب كل من الفنانين الهام يوسف، عجيبة الدوسري، امل حسين، سعد الطلاس، وغيرهم، والعمل من تأليف واخراج سعد خضر، وانتاج “السعدون” للمرئي والمسموع، والعمل ينفذ تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون بالرياض.

ويجسد قريش في الفيلم دور الفنان التشكيلي الابكم الذي يمشي في الطرقات بلا هدي ودون ان يتكلم مع احد ويقول: الكل يعتقد انني ابكم منذ الولادة، لكنني اسمع، ومن يسمع لا يولد ابكم.

كما يسلط الفيلم الضوء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي، وتحديدا معاناة الصم والبكم.

ويناقش فكرة عمل المرأة وايمانها بنفسها وقدراتها، ليمنح الامل والالهام للجميع لتخطي المصاعب التي قد تواجههم في الحياة.