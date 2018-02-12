سعيد لـ”السياسة”: ما تفعله إيران احتلال و”صلبطة” سياسية على القرار العربي

بيروت – “السياسة”:

تعليقاً على ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في ذكرى انطلاقة الثورة الإيرانية، والإدعاء أن التدخل الإيراني في المنطقة منع تخريب لبنان وانتقال الفوضى إليه، اعتبر النائب السابق فارس سعيد في اتصال مع “السياسة”، أن “ما قاله روحاني يعبر عن نظرية من يتصرف وكأنه مالك الملك، والوصي على العراق وسورية ولبنان، وهو يقرر ساعة الحرب ويحدد العدو، ويحدد القرار نيابة عن أهل المنطقة، وهو الذي ينفذ ما يراه مناسباً بغض النظر عن أهل البلاد”.

وقال “هذا احتلال و”صلبطة” سياسية على القرار العربي، وأكبر دليل المواجهة التي حصلت السبت الماضي بين إسرائيل وإيران، بسلاح روسي وعلى بعد أمتار من الجيش التركي، وما من أحد حرك ساكناً، وكأن المنطقة باتت فعلاً تحت الوصاية الإيرانية، وهذا ما حذرنا منه منذ البداية، منذ أن ذهب بعض الأطراف في لبنان إلى تسوية مع حزب الله، ومنذ أن ذهبوا إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية”.

وأشار إلى أن “ادعاء روحاني أنه حمى لبنان، ينطلق من قاعدة من يحمي الأرض يحكم الأرض. وإن على اللبنانيين أن يسلموا بهذا الطرف أن يحكم لبنان”، رافضاً على المستوى الشخصي “التسليم بهذه المقولة، ومثلي كثيرون يرفضون انتقال لبنان من التبعية لسورية إلى التبعية لإيران، وبالتالي فإن ما يجري هو تهديد للبنان وانتقاص لسيادته وإضرار كبير بمصالحه وعلاقاته مع دول العالم الحر”.

إلى ذلك، اعتبر “لقاء سيدة الجبل” أن المنطقة تقف أمام مفترقٍ خطير بعد المواجهات والعمليات الحربية التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، فإما السير على طريق “الحرب الكبرى” تحت شعار تحرير فلسطين المحتلة، ومن دون الالتفات إلى رأي شعوب الدول العربية المعنية التي سلبتها إيران حقها في تقرير توجهاتها وخياراتها، أو السير في تأييد ما يقرره أصحاب القضية، وهم العرب الذين أطلقوا في قمة بيروت من العام 2002 “المبادرة العربية للسلام”، سيما منهم الفلسطينيون الذين عبر عنهم الرئيس محمود عباس في مناسبات عدة، بإعلانه أن “لا بديل من السلام إلا السلام”، وأن الحل لن يقوم إلا على أساس دولة فلسطينية حرة ومستقلة عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. وأيضاً دعوته إلى رفع القيود عن الحج والزيارة إلى المقدسات الدينية في القدس، دعماً لصمودها وأهلها في وجه محاولات تهويدها.

وجدد “اللقاء” تأكيده أن التوجه العربي، وليس غيره، هو الذي يوصل إلى الهدف المنشود، أي سلام المنطقة العادل وانتزاع الحقوق العربية المشروعة.