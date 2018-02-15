سعيد لـ”السياسة”: مستعد لمواجهة الحريري بما يتهمني به

بيروت – “السياسة”:

في ردّه على ما جاء في خطاب رئيس الحكومة سعد الحريري في ذكرى 14 فبراير، قال رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد لـ”السياسة”، إن “الحكم في البلد يتوزع بين فريقين، فريق يحكم على أساس فائض قوته، وفريق يحكم على أساس فائض ضعفه”.

ولفت إلى أنه “بين الاثنين لا إمكانية لقيام دولة، لأن الفريق الذي يمتلك فائض القوة يمنع قيام دولة والفريق الذي يُشهر فائض الضعف لن يستطيع بناء دولة، وهو موجود لأنه ضعيف والآخر موجود لأنه قوي، وبالتالي أعتقد أن ما حصل في حفل البيال، هو برهان وتأكيد على هذه المعادلة المستحيلة في لبنان التي تمنع قيام دولة لبنانية فعلية وفقاً للدستور واتفاق الطائف”.

وينظر سعيد إلى الانتقادات التي طالته في مهرجان “المستقبل” من الحريري ولو لم يسمه، على أنها صفحة أصبحت وراءه، “وأنا أفتخر بكل ما قمت به في لبنان وخارجه من أجل منع قيام هذه التسوية، وما قلته في لبنان، قلته أيضاً خارج لبنان، وإذا كان الحريري بالتحديد لديه شيء ملموس يتهمني به، فأنا مستعد لمواجهة هذه التهمة بكل شجاعة وليأخذ التدابير التي يراها مناسبة”.