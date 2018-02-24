بيروت – «السياسة»:

منعت الأجهزة الأمنية، بطلب من «سلطات عليا»، فندق مونرو وسط بيروت، من استقبال اجتماع المؤتمر العام لـ«حركة المبادرة الوطنية»، الذي كان مقرراً عقده، أمس، في حين اتهم أحد مؤسسي الحركة النائب السابق فارس سعيد والمفكر رضوان السيد، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق ويعقوب الصراف، بالوقوف وراء منع انعقاد المؤتمر.

وقال سعيد خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «ما أخاف السلطة بموضوع المبادرة الوطنية هو طابع الاجتماع الوطني، أي الطابع الإسلامي المسيحي»، مشدداً على أن «حزب الله لا يخاف من التنظيمات التي يغلب عليها الطابع الطائفي من لون واحد، ولكن أن يجتمع اللبنانيون من كل الطوائف اللبنانية بشأن فكرة المطالب، فيتحول ذلك لخطر فوري لدى أهل النفوذ ولدى أهل السلطة».

وتساءل «كيف يمكننا أن نطلب من العرب مساعدتنا، ونحن أبسط قسم حقوق الإنسان في لبنان، ومنها الحق في حرية التعبير، غير محترمة؟».

وشدد على أن «منعنا من عقد المؤتمر في فندق مونرو يأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي قامت بها السلطة منذ عهد العماد ميشال عون»، مشيراً إلى أن «هذا العهد القوي، قوي على مارسيل غانم وهشام حداد وحنين غدار وأحمد الأيوبي وزياد عيتاني وجيسيكا عازار ومي شدياق، وحالياً يحاول الاستقواء على المبادرة الوطنية، وكل هذا في غياب إجراء تتخذه الحكومة من أجل وضع حد لقوة هذا العهد».

وأضاف إن «هذه المرة تدخلت الحكومة من أجل منع مؤتمر لمجموعة معارضة سلمية، لأنها باتت مثل الحكم، صوتها ضيق، ولأن الحكم والحكومة يريدان لبنان وفقاً لمصالحهما الخاصة».

وتوجه إلى عون والحريري قائلاً، «ما تقومان به إشارة واضحة أنكما لا تصلحان بسبب انحيازكما أن تشرفا على انتخابات نزيهة وشفافة»، مضيفاً «أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليس سياسية».

من جهته، قال رضوان السيد إنها «سابقة أولى باستخدام مخابرات الجيش لمسألة سياسية بحتة»، مضيفاً إن «الأمر له دلالات خطيرة، لأنه من الواضح أنهم يريدون قمع الحريات التي يتيحها الدستور».

بدوره، غرد المرشح للانتخابات النيابية في دائرة كسروان جبيل نوفل ضو قائلاً، إن «سلطة وقحة تمنع اجتماع لبنانيين معارضين معروفين تحت سقف القانون وتتواطأ مع حزب الله الذي ينظم مؤتمرات لمعارضات صورية سعودية وبحرينية ويمنية في بيروت، تحظر اجتماعاً للمعارضة اللبنانية يكرس الديمقراطية وتسكت عن فضائيات تنطلق من الضاحية الجنوبية لتخريب علاقات لبنان! سلطة دمى لخدمة حزب الله».

وأشار الوزير السابق أشرف ريفي إلى أن «التعرض للحريات بات سياسة ثابتة للسلطة التي تستخدم كل أدواتها وزبائنيتها للتأثير على إرادة اللبنانيين وتزوير الانتخابات».