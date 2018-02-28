– السفير العتيبي: إنجازات الديبلوماسية الكويتية ثمرة قواعد ارساها الأمير

احتفلت سفارت الكويت في كل من الولايات المتحدة وصربيا وسويسرا والمملكة المغربية وبعثتها الدائمة في نيويورك بالعيد الوطني ال57 وعيد التحرير ال27 وبمناسبة مرور 12 عاما على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم.

وفي واشنطن أقام سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر حفل استقبال حضره عدد من كبار المسؤولين في الادارة الأميركية من بينهم وزير التجارة الأميركي ويلبر روس ووزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكن ومستشارة الرئيس الأميركي كيليان كونواي بالاضافة الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أد رويس ورؤساء البعثات الديبلوماسية.

من جهته أقام مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حفل استقبال بالمناسبة وكذلك بمناسبة انتهاء رئاسة الكويت لمجلس الأمن لشهر فبراير.

وشارك في الاحتفال الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة حشد كبير من المسؤولين الأمميين والسفراء والديبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية ورجال الأعمال والجالية الكويتية الموجودة في نيويورك.

وعبر السفير العتيبي في كلمة عن سعادته بهذه المناسبة مهنئا الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومتمنيا للكويت مزيدا من التقدم والتطور مشيرا الى علاقات الكويت المتميزة مع الأمم المتحدة على جميع الاصعدة.

وأشار الى ان الكويت تنتهج سياسة معتدلة ومتزنة وعقلانية ترتكز على احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتتطلع الى بذل المزيد من الجهود الممكنة لتطبيق هذه المبادئ والمقاصد خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الامن لعامي 2018 و2019.

وذكر السفير منصور العتيبي بأن “انجازات الدبلوماسية الكويتية التي نجني ثمارها في السنوات الأخيرة إنما هي بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم المبادرات والقواعد التي أرساها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وأضاف أن عضوية الكويت بمجلس الامن تأتي بعد 40 عاما من عضويتها الأولى ولا تزال منذ ذلك الوقت ملتزمة بنفس مبادئ سياستها الخارجية في حين تاتي رئاستها لمجلس الامن بعد 39 عاما من الرئاسة الاولى.

وأوضح العتيبي ان تحرير الكويت يعد نموذجا ناجحا للأمم المتحدة ومجلس الأمن في الالتزام بمبادئ ومقصد ميثاق الامم المتحدة مؤكدا على ان الكويت شريك في الجهود الرامية لتحقيق السلام في العالم.

وقدمت فرقة الأوركسترا الكويتية برئاسة الدكتور احمد الحمدان عرضا موسيقيا في القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن روائع الفن الموسيقي والغنائي الكويتي.

وفي بلغراد أقام سفير الكويت لدى صربيا يوسف عبدالصمد حفل استقبال كبير رحب خلاله بضيوف الاحتفال الذي شهد حضورا لافتا من ضمنهم ولي العهد الصربي ألكساندر كاراجورجيفيتش وقرينته الأميرة كاثرين ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات راسم لياييتش ووزير العمل والشؤون الاجتماعية زوران جورجيفيتش ونائب رئيس البرلمان فلاديمير مارينكوفيتش ووزير الدولة للشؤون الخارجية نيمانيا ستيفانوفيتش إلى جانب رؤساء البعثات الديبلوماسية وأصدقاء السفارة من الشخصيات البرلمانية والثقافية والاجتماعية والإعلامية وعدد من رجال الأعمال.

وتقدم السفير عبدالصمد في كلمة له بهذه المناسبة بالتهنئة الى صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها ويديم نعمة الامن والامان والاستقرار في ربوع الوطن الغالي.

وفي المغرب اقام سفير الكويت لدى المملكة عبداللطيف علي اليحيا حفل استقبال حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية ورجال الدولة وسفراء الدول العربية والاجنبية وشخصيات مدنية وعسكرية وممثلو المنظمات العربية والدولية المعتمدة بالمغرب واعضاء الاحزاب ونخبة من الاعلاميين والمفكرين ووسائل الاعلام ولفيف من رجال الاعمال وعدد من الجالية العربية والاجنبية المقيمة بالمغرب.

وعبر الحضور عن تقديرهم وتهانيهم للكويت بهذه المناسبة الوطنية معبرين عن شعورهم بالصداقة والروابط التي تجمع المغرب.

الى ذلك أقامت سفارة الكويت لدى الاتحاد السويسري حفل استقبال لأعضاء البعثات الديبلوماسية، ألقى خلاله السفير بدر التنيب كلمة أشاد فيها بالتعاون والعلاقة المميزة بين البلدين.

وحضر الاحتفال عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الاتحاد السويسري على رأسهم نائب وزير الخارجية السويسري وعمدة جنيف وكذلك ضيوف السفارة الكويتية من كبار المسؤولين والشخصيات في المجتمع السويسري.

وصاحب احتفالية السفارة معرض للتراث الكويتي، قدم فيه فريق الموروث الكويتي “متحف بيت العثمان”معروضات عن ماضي الكويت والنهضة التي شهدتها إثر مرحلة اكتشاف النفط وضم المعرض لوحات تمثل البيئة الكويتية المبدعة ، وبعض الحرف اليدوية التي مثلت الصناعة اليدوية في الكويت قديما بجانب المأكولات والحلويات التي اشتهرت بها الكويت في الماضي.

واكد السفير بدر التنيب حرص السفارة الكويتية في العاصمة السويسرية بيرن على أن تقدم جزءا من الموروث الثقافي والتراثي الكويتي إلى السويسريين وأعضاء البعثات الديبلوماسية لنشر الثقافة الكويتية وعرض التراث الإنساني والحضاري للكويت بين شعوب العالم.

من جانبه قال رئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي أن مشاركتنا في حفل هذا العام مميزة وتختلف عن سابقاتها إذ حرصنا بالتعاون مع مركز العمل التطوعي على تقديم صورة متكاملة عن الكويت إلى الشعب السويسري.