البعيجان: دور كبير لسمو الأمير في خدمة قضايا الأمة

عزام الصباح: علاقات تاريخية بين الكويت والبحرين

رئيس “النواب” البحريني: أدام الله الأمن والأمان على الكويت

الظفيري: العلاقات بين الكويت وتونس تعود إلى بدايات الاستقلال

احتفلت سفارات الكويت في الامارات والبحرين وتونس بالعيد الوطني الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 لتحريرها.

واقامت سفارة الكويت لدى الامارات مساء الثلاثاء الماضي احتفالية وطنية مميزة بهاتين المناسبتين اعرب خلالها سفير الكويت لدى الامارات صلاح البعيجان عن أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

وقال البعيجان في تصريح لـ(كونا) “ان الاحتفالات الوطنية تعد احدى المناسبات المهمة للتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء في حب الوطن وتجسد احدى صور التلاحم والترابط بين الشعب وقيادته الرشيدة”.

وعبر عن خالص فخره واعتزازه بما تحقق من انجازات تنموية وحضارية، مشيدا بدور الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد وما بذله سموه من جهود لترسيخ هذا العمل على المستوى الاقليمي والدولي وانجازات لافتة ومميزة لدولة الكويت (بلد الصداقة والسلام).

واشاد البعيجان “بدعم سمو امير البلاد ومساعيه الدؤوبة لتسخير جميع الجهود لتحقيق تطلعات شعب الكويت في المزيد من التطور والازدهار والتنمية المستدامة الى جانب دور سموه الانساني في خدمة القضايا الاقليمية والاسلامية والعربية والخليجية ودعمه المتواصل للعمل الخيري والانساني في الدول التي تعرضت للكوارث والحروب والدمار من اجل اغاثة المنكوبين واعادة الاعمار فيها”.

واثنى على المبادرة الاميرية السامية التي تزامنت مع هذه الاحتفالات الوطنية بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء كانوا مواطنين او مقيمين في دولة الكويت.

من جهة اخرى أبرز البعيجان عمق العلاقات والروابط التاريخية بين دولتي الكويت والامارات ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات وعلى كافة الاصعدة.

واعرب عن اعتزازه بمشاطرة القيادة السياسية في دولة الامارات وكبار المسؤولين والشعب الاماراتي للكويت احتفالاتها الوطنية مشددا على ان العلاقات بين البلدين تمتاز بقوة ترابطها وعمقها السياسي والاجتماعي والتي تمتد لتصل الى بقية شعوب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر الاحتفالية وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير التسامح الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزير العدل الاماراتي سلطان الظاهري ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية نورة الكعبي وعدد من المسؤولين الاماراتيين ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية في الامارات.

كما حضر اعضاء البعثة الديبلوماسية الكويتية والملحق العسكري الكويتي العقيد الركن يوسف بوقمبر والطلبة الضباط ورجال الاعمال ووسائل الاعلام والصحافة.

وفي سياق متصل أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين مساء الثلاثاء الماضي حفل استقبال بحضور عدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية بمناسبة العيد الوطني الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 ليوم التحرير والذكرى الـ12 لتولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم.

وهنأ عميد السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح في تصريح لـ(كونا) سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد.

وأكد السفير الشيخ عزام الصباح عمق العلاقات التاريخية والاخوية بين الكويت ومملكة البحرين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا في تصريح مماثل لـ(كونا) على هامش الحفل بالعلاقات المتميزة والاخوية التي تربط مملكة البحرين بالكويت.

وهنأ الملا القيادة السياسية الكويتية بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية داعيا المولى عز وجل ان يديم نعمة الامن والامان على الكويت حكومة وأميرا وشعبا.

وبدوره تقدم مستشار العاهل البحريني لشؤون الاعلام نبيل الحمر في تصريح مماثل لـ(كونا) بأجمل التهاني والتبريكات للكويت بمناسبة اعيادها الوطنية متمنيا لها التقدم والازدهار في ظل حكومتها الرشيدة.

واضاف الحمر ان اعياد الكويت هي اعياد لمملكة البحرين مؤكدا ان العلاقات الثنائية بين الكويت والبحرين تربطها جسور اخوية كبيرة.

من جهتها نظمت سفارة الكويت في تونس مساء الثلاثاء الماضي حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية بحضور عدد من كبار المسؤولين واعضاء البعثات العربية والاجنبية في تونس.

ورفع سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري اسمى ايات التهاني والتبريكات لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وحكومة شعب الكويت والمقيمين فيها متمنيا دوام التقدم والازدهار لدولة الكويت.

وأعرب السفير الظفيري في تصريح لـ(كونا) وتلفزيون دولة الكويت على هامش الحفل عن سعادته بالحضور التونسي المتميز في الحفل “الذي يعكس عمق العلاقات التونسية – الكويتية”.

واكد ان العلاقات بين دولة الكويت وتونس تعود إلى بدايات استقلال البلدين مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون بين الجانبين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

وأشار السفير الظفيري في هذا الصدد إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الفترة المقبلة بتونس ابرام العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وحضر الحفل كل من وزير المالية التونسي رضا شلغوم وعدد من الشخصيات التونسية وسفراء عرب واجانب وشخصيات سياسية وثقافية.

من جانبه أكد وزير المالية التونسي رضا شلغوم أن مشاركته في احتفالات السفارة الكويتية تعبر عن مدى الاحترام والتقدير اللذين تكنهما تونس لكويت الشقيقة “التي تربطنا بها أخوة عميقة لذلك نعتبر أعياد الكويت أعياد كل التونسيين”.

وأوضح شلغوم ان العلاقات التونسية – الكويتية عريقة ومجالات التعاون تتوسع بين البلدين مؤكدا أن تونس تقدر كثيرا سمو الامير وجهوده لحل الازمات العربية.

كما هنأ رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى تونس دولة الكويت بأعيادها الوطنية متمنين لها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب سياسيون وبرلمانيون وممثلو أحزاب تونسية عن خالص التهنئة لدولة الكويت وشعبها مؤكدين حرص بلدهم على توسيع آفاق التعاون المشترك مع دولة الكويت في مختلف المجالات.

ونظمت السفارة الكويتية على هامش الاحتفال معرضا يتضمن مجسمات كويتية تقليدية ولوحات تراثية وصورا تمثل كويت الماضي والحاضر إضافة إلى أشرطة فيديو تعرف بدولة الكويت وتاريخها ومساهماتها التنموية والإنسانية.