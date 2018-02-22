المطيري: علاقات الكويت وعمان تجاوزت الطابع التقليدي

العجمي: تنسيق مشترك بين الكويت وقطر في جميع المجالات

القنصل الرشيدي: دور محوري للكويت في راب الصدع الخليجي

أقامت سفارات دولة الكويت لدى سلطنة عمان قطر والقنصلية العامة في دبي احتفالات بمناسبة العيد الوطني ال57 وعيد التحرير ال27 والذكرى ال12 لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم في البلاد.

وبدأت احتفالية سفارة الكويت لدى سلطنة عمان بعزف السلامين الوطنيين الكويتي والعماني ثم قدمت فرقة التلفزيون الكويتية عروضا واغاني وطنية مميزة اضافة الى اقامة معرض ثقافي.

واكتست السفارة الكويتية في مسقط بصور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والاعلام الكويتية والانارة الملونة.

واستقبلت سفارة الكويت خلال الحفل العديد من المهنئين يتقدمهم فاتك بن فهر ال سعيد كما استقبلت عددا من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والاعلام واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى سلطنة عمان.

وفي تصريح لـ (كونا) رفع السفير الكويتي لدى السلطنة فهد المطيري اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الامين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

وقال المطيري»ان الاحتفالات الوطنية هي مناسبات غالية وعزيزة تعكس في طياتها معاني الوفاء والولاء والانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة». وأشاد بالعلاقات التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان مبينا انها «تجاوزت الطابع التقليدي للعلاقات بين الدول ليمتد تأثيرها الطيب والملموس بين البلدين والشعبين».

وفي سفارة الكويت لدى قطر أقام السفير حفيظ العجمي مساء الاربعاء الماضي حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية حضره عدد من كبار المسؤولين القطريين والدبلوماسيين وشخصيات اكاديمية واقتصادية واعلامية.

وتقدم حضور الحفل رئيس مجلس الشورى القطري احمد آل محمود ووزير المالية علي العمادي ووزير الاقتصاد والتجارة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني ووزير التخطيط التنموي والاحصاء الدكتور صالح النابت ووزير البلدية والبيئة محمد الرميحي ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

وأشاد السفير العجمي في تصريح لـ (كونا) على هامش الحفل بالعلاقات الاخوية الوثيقة والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين الحكيمتين فيهما على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات.

واشار الى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين وحرصهما على التنسيق المشترك في القضايا المشتركة والزيارات المشتركة للمسؤولين فيهما على كل المستويات والارتباط المصيري والاسري وفي العادات والتقاليد.

وتطرق الى الاحتفال بالذكرى الـ57 لقيام دولة الكويت الحديثة واعلان استقلالها والاحتفال بعيد تحريرها الـ27 من براثن الغزو العراقي عام 1990 مبينا ان المناسبتين تؤكدان استقلال الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة.

وأعرب عن التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الى مقام سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي الكريم داعيا المولى عز وجل ان يديم على الكويت نعمة الامن والامان والتقدم والازدهار.

ونظمت السفارة ضمن فعاليات الحفل معرضا بالمشاركة مع وزارة الاعلام الكويتية قطاع الاعلام الخارجي ضم عروضا مرئية لمسيرة سمو امير البلاد ومعرضا لصور العلاقات الكويتية – القطرية.

كما ضم المعرض اصدارات متنوعة لوزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب واخرى عن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووكالة الانباء الكويتية (كونا) ومركز البحوث والدراسات الكويتية.

وفي دبي احتفلت القنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية امس بالاعياد الوطنية بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى على رأسهم وزير التغير المناخي والبيئة ثاني الزيودي وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة اضافة الى جموع من المواطنين الاماراتيين والكويتيين الذين شاركوا في تقديم التهاني بهذه المناسبة.

ورفع القنصل العام ذياب الرشيدي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.

وقال السفير الرشيدي في تصريح لـ (كونا) ان العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت والامارات العربية المتحدة اصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول مشيرا الى أن استمرار التواصل بين القيادات السياسية للبلدين الشقيقين انعكس على العلاقات المتميزة بينهما.

وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الكويت على المستوى الاقليمي والدولي والعربي اكد القنصل حرص القيادة السياسية الكويتية على مواصلة الدفاع عن قضايا الامتين العربية والاسلامية «عبر ديبلوماسيتها النشطة اقليميا ودوليا».

واشاد القنصل الرشيدي بالجهود الديبلوماسية لسمو امير البلاد «لرأب الصدع الخليجي والحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة».

وافاد بأن الدور المحوري الذي تمارسه دولة الكويت «يأتي من منطلق مكانة سمو الامير خليجيا وعربيا ودوليا».

واعرب القنصل الرشيدي عن تمنياته في ان يحفظ الله الكويت ودولة الامارات العربية وجميع دول الخليج من كل مكروه وان يديم عليها نعمة الامن والاستقرار والرخاء.

وشهدت الاحتفالية لوحات فنية غنائية قامت بها فرق شعبية كويتية عبرت عن حب الوطن والترابط الوثيق بين شعبي وقيادتي الكويت والامارات اضافة الى معرض مصاحب تضمن اجنحة لبعض الجهات الكويتية المشاركة مثل الملحقية الثقافية في دبي والخطوط الجوية الكويتية وكذلك معرض للصور التاريخية التي تجمع قيادات البلدين.