– مريكان: العلاقات الماليزية-الكويتية تشهد تحولات متسارعة ونأمل في تطورها لأعلى المستويات

– الركابي: نقدر المساهمة الكويتية المستمرة في دعم السودان وتأسيس المشاريع الستراتيجية

– وكيل الخارجية السويسرية: دور كويتي مهم في رئاسة مجلس الأمن وجهود إنسانية للتخفيف من الأزمات والكوارث

احتفلت سفارات الكويت لدى سلوفاكيا وماليزيا وبروناي دار السلام والسودان وسويسرا وكمبوديا والأردن وبنغلاديش وقنصلياتها في كوانزو الصينية وهوشي منه الفيتنامية ومومباي الهندية بالعيد الوطني ال57 والذكرى ال27 للتحرير والذكرى ال12 لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم بحضور كوكبة من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والاجانب.

واقامت سفارة الكويت لدى سلوفاكيا حفل استقبال في العاصمة السلوفاكية (براتيسلافا) بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بمشاركة عدد من كبار السياسيين والبرلمانيين السلوفاك اضافة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى سلوفاكيا.

وقال سفير الكويت لدى سلوفاكيا عيسى الشمالي في تصريح إلى (كونا) على هامش الحفل “إن الاحتفالات الوطنية تعد مناسبات غالية وعزيزة على أبناء الوطن حيث تعكس في طياتها عمق الوفاء والولاء ومعاني الانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة”.

واكد الشمالي أن المشاركة اللافتة في احتفال الكويت بأعياده من مختلف مسؤولي الدولة السلوفاكية يعكس التقدير الكبير الذي توليه سلوفاكيا للسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها دولة الكويت ولما تحظى به من احترام وتقدير في العالم.

وفي ماليزيا نظمت سفارة الكويت حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية شهد حضورا كبيرا لاسيما من الطلبة الكويتيين الدارسين فيها.

واستقبل سفير الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي وأعضاء السلك الديبلوماسي المدعوين من الحكومة الماليزية متمثلة في الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي شهيدان قاسم ونائب وزير الخارجية الماليزي ريزال مريكان ووكيل وزارة الخارجية الماليزي راجا رضا وعدد من المسؤولين الماليزيين.

وأشاد الوزير قاسم بالعلاقات الجيدة بين الدولتين والقائمة على توافق الرؤى وتبادل المصالح المشتركة مشيرا إلى أن هناك “تحولات متسارعة” تشهدها العلاقات خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الماليزي مريكان في تصريح مماثل ل (كونا) أن “العلاقات الماليزية – الكويتية تشهد تحولات متسارعة بمستويات كبيرة من وقت لآخر” معربا عن أمله في تطور هذه العلاقات إلى أعلى المستويات.

بدورها احتفلت سفارة الكويت لدى سلطنة بروناي دار السلام بالاعياد الوطنية بحضور عدد من الشخصيات المهمة والبارزة في السلطنة.

وهنأ سفير الكويت لدى بروناي دار السلام فهد الظفيري سمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الكويتية وشعبها الوفي بهذه المناسبة الغالية داعيا المولى عز وجل أن ينعم على وطننا العزيز بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

كما احتفلت سفارة الكويت لدى السودان بالأعياد الوطنية والذكرى ال12 لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

واقام سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي حفل استقبال حضره عدد من كبار الوزراء والدبلوماسيين ورجال الاعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

من جانبه هنأ وزير المالية السوداني محمد الركابي دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية داعيا المولي عز وجل ان يعديها عليها وهي ترفل في المزيد من الرفاهية والاستقرار.

وأعرب عن أمله بان تشهد علاقات البلدين المزيد من الارتقاء والتطور في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظي بهما من قيادتي البلدين. كما أعرب الركابي عن تقدير بلاده للمساهمة الكويتية المستمرة في دعم السودان وتأسيس العديد من المشاريع الستراتيجية وإقامة العديد من الاستثمارات الناجحة في مجالات الاتصالات والنفط والصناعة والعقارات.

وفي برن رفع سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب اسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة الاعياد الوطنية.

وحضر حفل السفارة كذلك مساعد وزير الخارجية البحريني للشؤون الدولية الشيخ عبدالله آل خليفة لتهنئة الكويت اميرا وحكومة وشعبا بالاعياد الوطنية متمنيا للكويت المزيد من التقدم والرفعة.

في الوقت ذاته أشار وكيل وزارة الخارجية السويسرية لشؤون الشرق الأوسط فولفغانغ برولهارت في كلمته الى الدور الهام الذي تقوم به الكويت في رئاسة مجلس الامن الدولي فضلا عن الجهود الانسانية السخية التي تقدمها للتخفيف من الأزمات والكوارث.

بدوره أقام القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى كمبوديا متعب العصيمي واعضاء السفارة حفل استقبال بهذه المناسبة بحضور وزير الخارجية بالانابة اوج بوربت ممثلا عن حكومة كمبوديا وعدد من المسؤولين واعضاء السلك الديبلوماسي.

وفي الاردن استقبل السفير الكويتي الدكتور حمد الدعيج وأركان السفارة ومكاتبها الملحقة اول من امس المهنئين الذين تقدمهم كبار المسؤولين الاردنيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والهيئات الديبلوماسية العربية والاجنبية وبرلمانيون وابناء الكويت في الاردن وممثلو مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية اردنية.

وهنأ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني جمال الصرايرة القيادة والشعب الكويتي بعيدي الاستقلال والتحرير معتبرا المناسبات الوطنية الكويتية “عزيزة على شعب الأردن”.

وقال الصرايرة إن العلاقات الكويتية الأردنية “عميقة وستراتيجية” لافتا إلى أنها تمر في مرحلة النمو والتطور.

وفي اندونيسيا اقامت السفارة الكويتية حفلا حضره ضيف الشرف وزير هيئة الاستثمار الاندونيسية طوماس ليمبونغ ونائب رئيس مجلس النواب الاندونيسي فضلي زون ونائب وزير الخارجية عبدالرحمن فاخر ونائب وزير الطاقة والمعادن ارشندرا طاهر والمبعوث الخاص الرئاسي علوي شهاب ونائب محافظ جاكرتا العاصمة ساندياغا أونو.

كما حضر الاحتفال عميد السلك الديبلوماسي وعميد السفراء العرب والسفراء والوفد الكويتي من مكتب الشهيد في الديوان الأميري ووفد اللجنة الكويتية الاندونيسية للأعمال الانسانية والخيرية والضيوف من قرية (الشيخ صباح الخيرية) في اندونيسيا والجاليات العربية ومجموعة من كبار المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال والشخصيات البرلمانيةوالثقافية والاعلامية الاندونيسية.

وفي كوانزو اقامت القنصلية الكويتية حفلا بفندق الريتز كارلتون حضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في مقاطعة كوانغ دونغ ومدنها وفي مقدمتهم نائبة حاكم مقاطعة كوانغ دونغ إي يان خونغ ونائب مدير عام سكرتارية حكومة مدينة كوانزو دياو أي لين اضافة إلى حضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الاعمال والصحافة وعدد من الطلبة الكويتيين.

والقى القنصل العام مالك الوزان كلمة خلال الحفل رحب فيها بالحضور معربا عن تقديره وشكره لهم لمشاركتهم دولة الكويت بافراحها. ورفع الوزان أسمى آيات التهاني إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.

واعربت نائبة حاكم المقاطعة عن سعادتها وتهنئتها للقيادة والشعب في دولة الكويت بهذه المناسبة مؤكدة عمق علاقات التعاون بين الجانبين الصيني والكويتي.

وفي فيتنام اقامت القنصلية العامة للكويت في هوشي منه حفل استقبال حضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام والقنصليات المعتمدة لدى المدينة.

وألقى القنصل العام خالد المطيري كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الكويت وفيتنام.

وفي الهند اقامت القنصلية العامة للكويت في مدينة مومباي حفلا في فندق ترايدنت حضره عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية وعدد من الشخصيات الديبلوماسية المعتمدة بالاضافة الى شخصيات اقتصادية هندية.

والقى قنصل عام الكويت في مدينة مومباي السفير منصور العليمي كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن شكره لهم على مشاركتهم الكويت افراحها.

وفي بنغلاديش أقام سفير الكويت لدى بنغلاديش عادل حيات حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية بحضور وزيرالدولة للطاقة والثروة المعدنية في بنغلاديش نصر الحميد. وذكر بيان صادر عن السفارة الكويتية أنه شارك في الحفل كذلك عدد من الوزراء والبرلمانيين والقضاة وكبار المسؤولين في القوات المسلحة والمثقفين والشخصيات التجارية ونخب المجتمع البنغلاديشي.