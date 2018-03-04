سفارة البحرين انتقلت لمقرها الجديد بالدعية

أعلنت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت عن انتقالها الى مقرها الجديد بمنطقة السفارات بالدعية وذكرت في بيان اصدرته امس انه للمراجعة والتواصل يمكن الاتصال على هاتف: 22544530.