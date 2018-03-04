سفارة البحرين انتقلت لمقرها الجديد بالدعية

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أعلنت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت عن انتقالها الى مقرها الجديد بمنطقة السفارات بالدعية وذكرت في بيان اصدرته امس انه للمراجعة والتواصل يمكن الاتصال على هاتف: 22544530.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان