احتفلت سفارات الكويت لدى ألمانيا وإيطاليا والتشيك وباكستان ومالطا والهند بالعيد الوطني الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 للتحرير بحضور كوكبة من المسؤولين بتلك الدول والدبلوماسيين والأكاديميين وشخصيات من المجتمع المدني.

ففي العاصمة الألمانية برلين أقامت سفارة الكويت حفل استقبال حضره عدد كبير من اعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي في برلين كان في مقدمتهم سفراء الدول الخليجية والعربية وشخصيات اكاديمية وثقافية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في ألمانيا.

كما شارك في الاحتفال مفوض وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الاوسط فيليب اكارمان.

وهنأ سفير الكويت لدى ألمانيا منذر العيسى سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية متمنيا للكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

واستعرض العيسى آخر محطات مسيرة العطاء الخيرة للكويت في ظل قيادة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

واشاد السفير العيسى بالعلاقات الكويتية الألمانية معبرا عن شكره لألمانيا الاتحادية التي صوتت لصالح حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي لعامي 2018 و2019.

واضاف ان فوز الكويت بهذا المقعد بعد حصولها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 188 صوتا من أصل 192 صوتا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها من جانب المجتمع الدولي.

واكد العيسى التزام دولة الكويت بمحاربة الارهاب قائلا ان “الكويت تدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) ولهذا استضافت في فبراير الجاري اجتماعا لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد التنظيم الارهابي تم من خلاله متابعة الستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة هذا التنظيم ومناقشة التقدم المحرز في مواجهته وسبل تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابعه والقضاء عليه”.

كما احتفلت سفارة الكويت لدى ايطاليا مع المسافرين الكويتيين القادمين الى روما اول من امس بالأعياد الوطنية حيث كلف السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح مجموعة من ديبلوماسي وموظفي السفارة الى مطار روما (ليوناردو دافينتشي) الدولي عصر اول من امس لاستقبال المسافرين القادمين من الكويت لدى خروجهم من الطائرة حيث وزعت عليهم أعلام الكويت والحلوى احتفالا بأعياد الكويت الوطنية.

وأبدى المسافرون الذين وصلوا على رحلة الخطوط الجوية الكويتية من الأسر والكويتيين القادمين للعلاج أو الدراسة أو السياحة في ايطاليا عن سعادتهم بهذه المفاجأة الجميلة واعتزازهم برفع أعلام الكويت في مطار روما متوجهين بالشكر بالسفير الشيخ علي الخالد وبسفارة الكويت على البادرة الجميلة وبحفاوة الاحتفال بالأعياد الوطنية الغالية.

وفي إسلام أباد أقامت سفارة دولة الكويت لدى باكستان اول من امس حفلا بهيجا بمناسبة الأعياد الوطنية حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين.

وهنأ السفير نصار المطيري صاحب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة الكويت وشعبها سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وأكد السفير المطيري في كلمته في الاحتفال على عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الكويت وباكستان التي تعد مثالا يحتذى للعلاقات بين الدول مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في جميع المجالات.

من جهته قال وزير التعليم الباكستاني ورئيس الوفد الباكستاني في الحفل محمد بليغ الرحمن “باسم باكستان حكومة وشعبا أتقدم بخالص التهنئة إلى قيادة الكويت وشعبها بمناسبة الأعياد الوطنية وادعو الله أن تظل علاقاتنا الأخوية في أحسن حال ونأمل في مزيد من تعزيزها”.

وفي براغ العاصمة التشيكية احتفلت سفارة دولة الكويت اول من امس بالاعياد الوطنية بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة.

وهنأ سفير الكويت لدى التشيك ايمن العدساني سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بالمناسبة الغالية.

وفي حفل سفارة الكويت لدى الهند اقام السفير فهد العوضي حفل استقبال بمناسبة الاعياد الوطنية حضره أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في نيودلهي وفي مقدمتهم سفراء دول الخليج والدول العربية فيما مثل الحكومة الهندية وزير الدولة للشؤون البرلمانية “فيجاي غويال” الى جانب عدد من البرلمانيين الهنود وصفوة من كبار الشخصيات الثقافية والاكاديمية والاعلامية والدينية ورجال الاعمال في الهند.

وقال السفير العوضي: ان العلاقات الهندية – الكويتية تشهد تقدما في عدد من المجالات معربا عن رغبة القيادة الهندية والكويتية في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والامنية.

وهنأ السفير العوضي بهذه المناسبة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والحكومة والشعب الكويتي متمنيا للكويت والشعب المزيد من التقدم والازدهار.

وفي حفل سفارة الكويت لدى مالطا أكد السفير فيصل العدواني عمق العلاقات التي تربط الكويت مع مالطا رافعا خالص التحيات وأبلغ التمنيات لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي كافة متمنيا الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار لبلدنا الغالي الكويت.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد روح الانتماء والتضامن والوقوف جبهة واحدة وراء قيادتنا الحكيمة المتمثلة في سمو الامير الذي أضاف بحكمته قوة إضافية جديدة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها الكويت في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم كافة.

من جانبها ألقت رئيسة مالطا بالإنابة دولوريس كريستينا كلمة نقلت فيها تهانيها لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت ومالطا.

وأعربت عن ثقتها بتحقيق المزيد من التعاون في المجالات كافة بين البلدين، مشيرة إلى العلاقات الديبلوماسية الممتازة التي نمت بشكل مضطرد منذ أن بدأت في عام 1972.

كما عبرت عن تقدير مالطا للمساعدات التي قدمتها لها الكويت على مدى عقود من خلال الصندوق الكويتي للتنمية مؤكدة ان التعاون الاقتصادي يعتبر عنصرا أساسيا في استدامة العلاقات الثنائية على المدى الطويل.