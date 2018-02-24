سفيرة فرنسا: ندرك دور الكويت باستقرار المنطقة

أكدت سفيرة فرنسا لدى البلاد ماري ماسدوبوي أمس ان بلادها ترتبط بعلاقات وثيقة متميزة مع دولة الكويت منذ زمن بعيد مؤكدة سعيها المستمر لتعزيز هذه العلاقات. وقالت ماسدوبوي في تصريح (كونا) بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية ان التعاون الدبلوماسي والستراتيجي والعسكري ساهم بشكل كبير في توثيق هذه المرحلة المهمة من عمر البلدين.

وأكدت ان المحافظة على استقرار الاقليم يشكل اولوية مشتركة لدى البلدين، لافتة الى ان فرنسا تدرك تماما الدور الذي تلعبة دولة الكويت لصالح الوساطة واستقرار المنطقة. وأشادت باحتضان الكويت اجتماع التحالف ضد ما يسمى (داعش) ومؤتمر إعادة اعمار العراق وما أبدته دولة الكويت من مسؤولية كبيرة تجاه قضايا المنطقة مؤكدة دعم فرنسا الكامل لتلك الجهود الضرورية.

ورحبت بوجود الكويت الى جانب فرنسا ضمن مجلس الامن في الامم المتحدة للسنتين المقبلتين.

واعربت عن خالص التهاني للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال الـ57 وعيد التحرير الـ27 والذكرى الـ 12 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم متمنية للكويت مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.