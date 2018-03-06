سفيرنا في البوسنة أولم لفريق نادي سلوى للسلة

أقام سفير الكويت لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري مأدبة غذاء تكريماً لفريق نادي سلوى الصباح الرياضي بنات لكرة السلة المتواجد في البوسنة خلال المعسكر.

وقدمت اللاعبات «تي شيرت» يحمل اسماءهن الى السفير المطيري.

وتوجهت رئيسة مجلس ادارة نادي سلوى هند المرجاح بالشكر الى السفير ناصر المطيري لجهوده المبذولة في تذليل العقبات كافة امام اللاعبات وتوفير مناخ مناسب للبعثة.

بدوره شكر المدرب مشعل المغربي السفير المطيري على اهتمامه وقدم له الهدية من اللاعبات.