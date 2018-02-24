سفير السعودية باليمن: إصدار 5 آلاف تأشيرة عمل لليمنيين

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن اليمني في المملكة يحظى باهتمام ورعاية خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، نظير الجوار والروابط والأهداف المشتركة، والأوضاع التي يمر بها اليمن.

وأشار آل جابر لموقع «العربية.نت» إلى أن السعودية لن تدخر جهدا لمساعدة المغتربين اليمنيين داخل السعودية، وبحث السبل لمساعدتهم في إطار القرارات المتخذة والقوانين السعودية.

وأضاف إنه قد صدرت تعليمات خاصة باليمنيين منحتهم هوية مقيم، ومنحوا التصريح بالعمل، كما أن تأشيرات العمل مفتوحة، وتصدر السفارة نحو 5000 تأشيرة عمل في وظائف جديدة، وحسب الاحتياج، وتقديراً للأوضاع التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيات وتدمير فرص الحياة، وسيحظى كل من يلتزم بالتعليمات والأنظمة والقوانين في المملكة بفرصة العمل وكامل الحقوق حسب احتياج ومتطلبات السوق.

وأكد أن الأوضاع باليمن ما زالت صعبة، والمملكة والتحالف يقومون بأدوار كبيرة لدعم الاقتصاد، ومساعدة الإخوة في اليمن في ظل التدمير المتعمد من الميليشيات الحوثية الإيرانية.