سفير السعودية لدى اليمن يكشف عن دخل الحوثيين الشهري

عدن – وكالات:

كشف سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر أمس، عن حجم المبالغ التي تدخل إلى خزينة صنعاء وتصل إلى الحوثيين شهرياً.

وقال آل جابر في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “جماعة الحوثي تأخذ الضرائب على المصانع والجمارك والرسوم على الواردات وتخلق سوقاً سوداء للمشتقات النفطية والغاز، ودخلهم يعادل نحو 120 مليار ريال يمني شهرياً، ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في اليمن لعام كامل لم تتجاوز 70 مليار ريال يمني شهرياً”.

وأضاف “خلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أغاثت السعودية نحو مليون مواطن يمني تسبب الحوثيون في تجويعهم، وسنستمر في دعم أشقائنا في كل المجالات حتى يعود اليمن سعيداً”.