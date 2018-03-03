القاهرة – وكالات:

أكد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، أن بلاده ستعيد سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، غدا، لممارسة عمله، مؤكدا ضرورة الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضعها في الطريق الصحيح.

من جانبه، قال السفير عبد الحليم، إنه سيعود لمصر لاستئناف عمله، في إطار التزام جديد بحل وحلحلة القضايا، التي أدت لاستدعائه للتشاور.

وأضاف “عودتي لا تعني أن القضايا حلت، بل هناك التزام جديد بحلها، ويحدونا الأمل في التغلب على القضايا العالقة”، موضحا أن “الجانب السوداني، طرح شواغله إبان اجتماعات اللجنة الرباعية مؤخرا بالقاهرة، وهي سيادية وحدودية وسياسية وأمنية وقنصلية وإعلامية، لذلك فمهمتي ستكون متابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الاجتماع الرباعي فوراً ودون إبطاء، وحلحلة القضايا التي استوجبت استدعاء السفير”.

في غضون ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز علاقاتها الأفريقية، مشددا خلال لقائه أمس، وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، التطلع للتعاون، بما يسهم في دفع العمل الإفريقي المشترك.

من جانبه، أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفّار، أن تطور وتنوع الاعتداءات الإرهابية التي طالت دول العالم، أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن عبد الغفار خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الارهاب فلاديمير ايفانوفيتش، بالقاهرة أمس، عرض ستراتيجية مصر في مكافحة الارهاب، مشيرا لتأثير صراعات الشرق الأوسط على انتشاره، وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول لبؤر جاذبة للميليشيات المسلحة.

من جهته، دعا المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، للمشاركة في الانتخابات لاختيار الرئيس المقبل، مؤكدا بمؤتمر للقبائل العربية لدعمه، “إن الشعب المصري له حق أن يعيش في رخاء وعزة نفس وكرامة”.