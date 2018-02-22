سفينة إنزال وكاسحة ألغام لسورية

موسكو – أ ش أ: عبرت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة “مينسك”، وكاسحة الألغام “نائب الأدميرال زاخاريين”، التابعتان للقوات البحرية الروسية، أمس، مضيق البوسفور ودخلتا مياه البحر المتوسط.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن سفينة الإنزال “مينسك” تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة لوجستية تابعة للقوات البحرية الروسية في المتوسط.

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة هي الأولى لسفينة “مينسك” إلى سورية هذا العام، وقد نفذت رحلتين من هذا النوع في العام 2017.