سفينة إنزال وكاسحة ألغام لسورية

موسكو – أ ش أ: عبرت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة “مينسك”، وكاسحة الألغام “نائب الأدميرال زاخاريين”، التابعتان للقوات البحرية الروسية، أمس، مضيق البوسفور ودخلتا مياه البحر المتوسط.
وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن سفينة الإنزال “مينسك” تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة لوجستية تابعة للقوات البحرية الروسية في المتوسط.
الجدير بالذكر أن هذه الرحلة هي الأولى لسفينة “مينسك” إلى سورية هذا العام، وقد نفذت رحلتين من هذا النوع في العام 2017.
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –
عواصم – وكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق ا
لندن – وكالات: في ظاهرة لم يألفها اللندنيون لدى زيارات أهم زعماء العالم لعاصمته
*نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان لكننا نتحسن وأحرزنا تقدما كبيرا في وقت قصير *ف
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تصريح ولي العهد السعودي الأمير مح